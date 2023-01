Po transportonin 5 emigrantë të paligjshëm, arrestohen në Lukovë dy vëllezërit shkodranë

Policia ka arrestuar në flagrancë shtetasit vëllezërit shkodranë, Ç. B., 39 vjeç dhe D. B., 43 vjeç, pasi në fshatin Lukovë, Himarë, duke transportuar me automjetin tip “Hyundai”, kundrejt fitimit, 5 emigrantë, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit.









Njoftimi i policisë:

Himarë/Vijojnë goditjet e njëpasnjëshme ndaj veprimtarisë kriminale në fushën e dhënies ndihmë shtetasve të huaj, për kalim të paligjshëm të kufirit, kundrejt fitimit.

Finalizohet me sukses operacioni policor i koduar “Lukova”.

Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve të DVP Vlorë, në vijim të punës me fokus parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë kundrejt fitimit, emigrantëve nga vendet e treta, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit, bazuar dhe në informacionet e siguruara nëpërmjet inteligjencës informative, kanë organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor “Lukova”, si rezultat i të cilit u arrestuan në flagrancë shtetasit:

-Ç. B., 39 vjeç dhe D. B., 43 vjeç (vëllezër), banues në Shkodër.

Këta shtetas u kapën në flagrancë, në fshatin Lukovë, Himarë, duke transportuar me automjetin tip “Hyundai”, kundrejt fitimit, 5 emigrantë, me qëllim kalimin e paligjshëm të kufirit.

Vijon puna për identifikimin e personave të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprën penale “Ndihma për kalim të paligjshëm të kufijve”, kryer në bashkëpunim.