14 janar 1990, u thye miti i sistemit përbindësh stalinist!

BESNIK NDREGJONI









Filozofi bashkëkohor, Umberto Eko, thotë: “Vetëm e vërteta do të na bëjë njerëz krejtësisht të lirë”. Atëherë, nisur nga postulati i Ekos, a mund ta pyes vetën çdo shqiptar, në ç’masë e zotëron të vërtetën dhe varësisht raportit të tij me të vërtetën, sa është i lirë.

Cilësia dhe progresi i individit tonë varet fort nga këmbëngulja e tij për të vendosur një raport sa më realist me të vërtetë e tij, të shoqërisë ku jeton, të historisë dhe kombit që i përket, përndryshe do të kemi një individ të sëmurë, larg mendjes së shëndoshë të lehtë për t’u manipuluar në çdo kohë nga çdo lloj demagogësh dhe diktatorësh, sikundër e kemi parë të ndodhë me ne jo pak herë përgjatë historisë sonë…

Më 14 janar 1990, u thye njëherë e përgjithmonë miti i atij sistemi përbindësh!

Demonstrata e heshtun në Sheshin e Dëshmorëve të Shkodrës, njofton Tiranën ende nën sundimin e kuq të komunizmit gjakatar i erdhi fundi.

Mijëra vetë të grumbulluem në atë shesh presin rrëzimin e bustit të diktatorit terrorist gjeorgjian stalin. Mijëra vetë drejtue sytë nga toka, presin kur po shprazën mbi kokat e tyne automatikët nga dritaret e hotel Turizmit, Sahatit Inglizit apo apartamentit mbi PTT e qytetit, që ishin të mbushun me sampistët kriminelë të ardhun nga Tirana vetëm për gjakderdhje.

Mendohej vetëm masakra ndaj rinisë “rebele” shkodrane. Mungonin disa djelm, të cilët një natë ma parë ishin tradh¸tue e kapë nga forcat speciale të sigurimit t’ardhuna për këtë qellim nga Tirana, të kryesueme nga krimineli Zylyftar Ramizi.

Mikrobuzët e bardhë të poliklinikës vazhdonin fotografimet dhe gatishmëninë!

14 janari 1990 ishte dita e lirisë që po agonte në mes të terrori komunist.

Gjatë 32 viteve kemi ndigjue politikanë analistë që mburren në ekranet televizive duke mashtruar brezin e ri se bijtë e komunistëve sollën pluralizmin politik, një gënjeshtër e përçmuese nga këta ithtarë të diktaturës staliniste shqiptare që deformojnë historinë e Shqipërisë e mbulojnë të vërtetën me gënjeshtrën e tyre ideologjike. 14 janari 1990 qe aksioni i parë antikomunist ndaj diktaturës, që u tregoi shqiptarëve se muri stalinist shqiptar do të kishte fundin e murit të Berlinit, duhet të binte, dhe këtë aksion kombëtar në mbrojtje të lirisë e dha Shkodra e martirëve të Kishës që gjatë 45 viteve të diktaturës para plumbit vdisni me thirrjen “Rroftë Krishti Mbret, Rroftë Shqipnia!”. Shkodra e intelektualëve dhe e kulturës, gjaku i martirëve të ramë nën shpatën e diktaturës komuniste po vlonte në damarët e Rinisë dhe se, nuk kishte shkue huptë.

Numri i të arrestuemve i kalon të 120 të rinj e të reja dhe numri në total i kalonte 600 shkodranë, që torturohen mizorisht nga organet e Sigurimit. Një pjesë përcillen për Tiranë ndër labirintët e zymta të Ministrisë së terrorit. Shumë familje në ankth nuk dinë ku i kanë djemtë e vajzat e tyne mbasi nuk fliste askush për ata.

Mbas disa muej tortura e vuajtje një grup u dënue me nenët 57 dhe 55 të Kodit Penal të RPSSH, që ishte në fuqi më këtë motivacion: “Për krijimin e një organizate kundër revolucionare me karakter antisocialist. Për krime kundër Shtetit dhe për përmbysje të tij me dhunë”

Pra, siç shihet, rruga e hetimeve të çonte drejtë plumbit.

Sot, mbas 32 vitesh, kush e solli pluralizmi djemtë e komunistëve? Apo rezistenca e antikomunistëve shkodranë e shqiptarë për 45 vite? Gjatë 45 viteve, edhe pse diktatura e mbrojtur me armë e me heshtjen e ndërkombëtarëve, kurrë nuk qe e qetë megjithë reprezaljet që bante përpara shqiptarëve antikomunistë. Vërtet nuk pati disidencë siç e komentojnë gazetarët e oborrit komunist, por rezistenca e antikomunistëve shqiptarë sfidoi çdo disidence europiane duke mbajtur të gjalle e të shejtë lirinë. Shkodranët antikomunist mbajnë vndin e parë për sakrificat kundra stalinizmit shqiptar. Pra, ne antikomunistëve shqiptarë që politika pluraliste na quan të përndjekur politikë treguam rezistencën më të madhe në Europë gjatë shekullit njëzet. Mbas 14 janarit, filluan protestat në Kavajë. Më 20 qershor 1990, ish-të dënuarit politikë tiranas Burhan Kalaja e Ylli Bodinaku do të thyenin murin e ambasadave, duke i treguar shqiptarëve se duhen thyer këto mure, familja Popa kishte mbi 5 vite në ambasadë, në 25 janar 1945 ishte kryengritja e parë antikomuniste e Llesh Marshit, e Preng Calit. U pasua me 9 shtatorin e 1946 në Postribë të Shkodrës. Deri në vitin 1954 malet e veriut ishin të mbushura me antikomunistë që luftonin regjimin, edhe pse u tradhtuan nga shërbimet e inteligjente siç ishte rasti i Kim Filbit. Në 1967, tre djem të burgosur politikë në burgun famëkeq të Burrelit do ta thyenin atë burg famëkeq dhe do t’i tregonin stalinizmit shqiptar se ne i shpërthejmë prangat tuaja të larë me gjak të pafajshëm. Në maj të 1973, shqiponjat e gulakut të Spaçit do të bënin revoltën e parë antikomuniste, ku do të ngrinin flamurin pa yll në mes të plumbave të kriminelëve enveristë. Në 1974, shqiponjat e Qafës Barit do të tronditnin regjimin me vullnetin e tyre, duke u thënë ndal torturave çnjerëzore. Dhe regjimi enverist nuk do të njihte qetësi gjatë sundimit të tij nga antikomunistët shqiptarë pjesa ma patriotike, atdhedashëse dhe trimërore. Ku ishin komunistët dhe bijtë e tyre, ata duartrokitshin pushkatimet dhe burgimet e internimet e shqiptarëve që e deshën lirinë si Europa. Këto aksione politike të antikomunistëve shqiptarë e pabarabartë me pushtetin e fuqishëm kriminal do të detyronin diktatorin Ramiz Alia që të lejonte futjen në ambasada më 2 korrik. Por mashtruesit e historisë ithtarët e diktaturës, që manipuluan qëndresën tonë e morën pushtete duan sot të bindin brezin e ri sikur këta palaço të diktaturës kanë qenë kontribuues në ndryshimin e ardhjen e pluralizmit. Këta iu bashkuan rënies së regjimit në Europë kur panë se si në Rumani populli rumun e pushkatoi komunistin Çausheskun.

Protagonistë të 14 janarit që dhanë shkëndinë e parë të shembej sistemit nuk rrahën gjoksin, por përballuan tortura, por duhej të vuanin edhe me burg. Qëndrimi i tyre burrnor asht një model i qëndresës kundrejt diktaturës ma mizore që ka përjetue Shqipnia për 47 vjet. Këta burra u torturuen me mjetet ma të paligjshme, endè sot askush nuk ka mbajt asnjë përgjegjësi, përveç asaj që terroristët janë të penduem për çka nuk kanë mujtë me ba. Sot mbas 32 vitesh ata që ushtruan tortura kan ngjitur majat e larta të drejtsisë. Megafonet mediatike pranë qeverisë po na tregojnë se si edhe Kryeministri aktual paska qenë protagonist i ndryshimit. Sot mbas 32 vitesh është kthyer bolshevizmi në qeverisjen e vendit, se partia komuniste nuk u dënua për krime ndaj njerëzimit, tani nuk të bëjnë arrestime, por bëjnë korrupsion kin krijuar pasuri marramendse i kanë kthyer qytetarët në dorë të parë e të dytë.

Kampi i Qafë Barit dhe Burgu i Burrelit ishin e ardhmja e këtyre protagonistëve të 14 dhjetorit.

Mbas lirimit nga burgu, këta burra në mes tyre ishte dhe i riu RINI MONAJKA (DUKAGJINI) 1953 – 1997.

Rini e ashtu si shumë të tjerë që dhanë kontributin e tyne, tue rrezikue jetën për të ardhmen demokratike të Shqipnisë, u harruen.

Ndoshta, “autoambulanca” e paharrueshme që më 14 janar 1990, qëndronte para hotel “Turizmit” në Shkodër, e kishte ndjekë deri në Austri Rinin, deri në Villach, ku më datën 1 maj 1997, Rini Monajka mbylli sytë krejt i vetmuem.

Këta pak rreshta i shkruejta në shenjë mirënjohje, për ditët e Lirisë që punoi Rini, Ded Kasneci, Flamur Elbasani, Tonin Ndoja, Gjergj Livadhi etj. Këtë shkrim ia kushtova në 70- vjetorin e Lindjes së Rinit, këtij Ylli në qiellin e pafund të demokracisë sonë.

Dikur, në krahun e majtë të monumentit të Luigj Gurakuqit ishte një gur mermeri i daltuem. Ishte mendue mbi Të me u vendosë një Shqipe me krah të hapun, simbol i së cilës ishte ruejtja nën krahët e saj: “Lavdia e Dëshmorëve të Lirisë”. Një ditë guri kaloi nga hotel “Turizmi” e sot nuk e dij a asht aty.

Jam plotësisht dakord me studiuesen e palodhur shkodran, Fritz Radovanin, që kërkon që në Qytetin e Shkodrës, në Parkun mbas Monumentit të Luigj Gurakuqit, të vendoseshin disa gurë të daltuem (25 X 35 cm.) me emnat e Martirve dhe të Dëshmorëve të Shkodrës, ku në një prej këtyne Gurëve, duhet daltue nga Rinia Shkodrane edhe emni i nderuem i shkodranit të paharrueshëm: RINI MONAJKA (DUKAGJINI) 1953 – 1997.

Dhe sot mbas 32 vitesh gjendemi përballë një pushteti që don të zhdukë kujtesën, të vërtetën e shqiptarëve, kontributin e Shkodrës e të tan antikomunistave shqiptarë, që e vaditën këtë tokë të shejtë me gjak për ta bërë si Europa. Në Shqipëri, asht kthy boleshvizmi nga ata që krenohen me krimet e xhelatëve komuniste. Ata që kanë manipuluar ndërkombëtarët, duke mbrojtur sistemin kriminal të Enver Hoxhës.

Këta që i shërbyen komunizmit: Na i vodhën ëndrrat!

Na e bëjnë të vështirë të tashmen!

Tani mundohen të na kapin dhe të ardhmen.

Politika shqiptare, një rrethrrotullim i rrezikshëm për kombin.

Çdo heshtje ndaj manipuluesve të historisë së krimeve të komunizmit i duhet çjerrë maska e ta dënojmë moralisht për veprimin antikombëtar ndaj kujtesës së kombit!

Le të na shoqërojë në mbrojtje të kujtesës së kombit postulati i shkodranit të madh antikomunistit dijetarit të pavdekshëm At Pater Meshkalles: Prej të parëve pritëm një shqipni të bashkueme, breznisë se re le t’i lejmë një shqipni të lumtum!