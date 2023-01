Aksident tragjik në Itali! 3 viktima pas përplasjes së ‘Audi-t A6’ u drejtohej nga 45-vjeçari shqiptar!

Tre janë viktimat e aksidentit fatal të ndodhur natën mes të dielës dhe të hënës në rrugët e provincës së Padovës, mes tyre është dhe një shqiptar, Eduart Ndoj.









Ata ishin në makinë së bashku përgjatë rrugës Piovese midis Legnaro dhe Sant’Angelo di Piove kur, pak pas mesnate, humbën jetën në një përplasje të dhunshme që shkatërroi makinën me të cilën po udhëtonin, duke e kthyer atë në një bllok llamarine pa formë e plotë me xhama të thyer.

Viktimat e parë është Martina Pagnin, 46 vjeç, e cila jetonte në Legnaro. E ndarë, nënë e dy fëmijëve. Jeta e saj ka qenë e përshkruar nga ngjarje të trishta, ku në një aksident rrugor, vëllai i tij u plagos rëndë dhe partnerja e tij humbi jetën. Pas përfundimit të lidhjes me ish-bashkëshortin, ajo u takua me të njëjtin moshatar Diego Rampazo, viktima e dytë. Me origjinë nga Sant’Angelo di Piove di Saço, Rampazo kishte punuar për vite në sektorin e ndërtimit dhe ndërtimit dhe ishte babai i një djali 15-vjeçar. Të dy nuk ishin të fejuar zyrtarisht edhe pse ishin në një lidhje.

Viktima shqiptar, kush ishte Eduart Ndoj?

Eduard Ndoj , me nofkën “Giza”, jetonte në Pontelongo dhe ishte i njohur në zonën e Piovese. Dyzet e pesë vjeç, me origjinë shqiptare, tashmë i njohur për policinë për disa precedentë penal të lidhur me trafikun e drogës, ai ishte një fans i madh i motorëve dhe makinave. I tij është edhe Audi A6 në të cilin të tre u vranë, e njëjta makinë që ishte protagoniste e fotove dhe videove që burri shpërndante në Facebook dhe Instagram, ku shpesh portretizohej duke e shtyrë me shpejtësi të madhe. E fundit daton më pak se 24 orë pas aksidentit në të cilin mbeti i vrarë.

Autoritetet po punojnë për të rindërtuar dinamikën e saktë, mbi të gjitha për të përjashtuar përfshirjen e mjeteve të tjera.

Të tre kishin kaluar mbrëmjen në një lokal para incidentit. Dyshohet se reshjet e dendura të ditëve të fundit kanë bërë që sipërfaqja e rrugës të jetë e lagur dhe e rrëshqitshme, ndërkohë që ende nuk dihet nëse 45-vjeçari shqiptar, i cili i ulur në sediljen e shoferit , ka qenë nën efektin e alkoolit apo drogës. në momentin e ‘aksidentit.