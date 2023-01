‘Katargate’/ Gjykata italiane vendos se vajza e Panzerit mund të ekstradohet në Belgjikë

Një gjykatë italiane vendosi të hënën se vajza e ish-deputetit të Parlamentit Europian, Pier Antonio Panzeri mund të ekstradohet në Belgjikë për akuzat në hetimin e dyshuar të korrupsionit në Katar që përfshiu Parlamentin Evropian.









Silvia Panzeri u arrestua në Bergamo, në veri të Italisë, në dhjetor, së bashku me nënën e saj, Maria Dolores Colleoni, e akuzuar për korrupsion, pastrim parash dhe shoqërim kriminal. OJQ-ja e babait të saj, ‘Fight Impunity’, është ndër grupet në qendër të të ashtuquajturave akuza për Katargate dhe ai u arrestua në Belgjikë.

Autoritetet belge besojnë se Silvia Panzeri ishte në dijeni të aktiviteteve të supozuara të babait të saj, sipas një urdhër-arresti të parë nga POLITICO. Ajo e mohon akuzën, sipas avokatit të saj.

Prokurorët në Bruksel kishin kërkuar ekstradimin e Panzerit dhe nënës së saj. Avokatët e saj Angelo De Riso dhe Nicola Colli argumentuan se dërgimi i saj në Belgjikë, ku do të mbahej në burg dhe jo në arrest shtëpie, do të shkelte të drejtat e saj të njeriut dhe ngritën pyetje në lidhje me kushtet në burgjet belge.

Por pas tre orësh procedime, gjyqtarët në Brescia, pranë Milanos, i hodhën poshtë këto argumente dhe miratuan kërkesën belge për ekstradim. Panzeri nuk do të dërgohet menjëherë në Belgjikë, por ka pesë ditë për të bërë ankim. Apeli i nënës së saj kundër ekstradimit do të shqyrtohet më 31 janar.