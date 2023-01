“Nuk ka asgjë si 20 vite më parë”/ Shefi i futbollit spanjoll dëshiron që rregullat e BE-së të ndalojnë shkëputjet e stilit të ‘Superligës’

Presidenti i La Ligës së Spanjës dëshiron që Evropa të vendosë rregulla të reja për lojën e bukur.









Sipas Javier Tebas – bosi i zjarrtë i futbollit të Spanjës – ligat kryesore të kontinentit janë shndërruar në Perëndimin e Egër, ku gjigantët e klubeve plaçkitin trashëgiminë e futbollit të Evropës dhe abuzojnë me fuqinë e tyre.

Futbolli “nuk është asgjë si 20 vjet më parë”, tha shefi i La Ligës për POLITICO në një intervistë të fundit në Bruksel. “Ashtu si industritë e tjera, ajo ka evoluar për të kërkuar rregullore”.

Tebas zbarkoi në kryeqytetin e Bashkimit Evropian javën e kaluar për të zhvilluar bisedime me zyrtarë nga departamenti i politikave sportive të Komisionit Evropian, ku ai bëri kërkesë për rregullore të reja në mënyrë që të ruante modelin e futbollit të kontinentit.

Konkretisht, kreu i La Liga-s dëshiron që Brukseli t’i ndalojë klubet evropiane që të mund të arratisen përsëri nga garat kontinentale, pas skandalit të Superligës së vitit të kaluar, në të cilin një klikë e skuadrave yje të Evropës u përpoqën të largoheshin nga Liga e Kampionëve Evropian në favor të një konkurrencë e re.

Për Tebas, rregullimi në mbarë BE-në – i modeluar sipas rregullave spanjolle, ku La Liga është i vetmi organ përgjegjës për formimin e garave profesionale të futbollit – kërkohet për të kundërshtuar nxitjet nga disa prej klubeve më të mëdha të Evropës.

“Në Spanjë, ligji thotë se nuk mund të ketë një tjetër garë futbolli profesionist pranë divizionit të parë dhe të dytë”, tha Tebas. “Nëse do të kishim diçka të ngjashme në Evropë, nuk do të kishim problemin e Superligës”.

Koncepti origjinal i Superligës Evropiane do të kishte parë krijimin e një kompeticioni gjysmë të mbyllur, ku të njëjtat 12 deri në 15 klube do të merrnin pjesë çdo vit. Deri në pesë klube të tjera do të kishin qenë në gjendje të kualifikoheshin në turne për merita sportive.

Por vetëm pak ditë pas shpalljes madhështore të planeve të Superligës, projekti u shkatërrua.

Protesta publike provokoi një shumicë të anëtarëve origjinalë që të braktisin projektin – si Chelsea, Manchester City dhe Inter Milan.

Ndërkohë, Real Madrid, Juventus dhe Barcelona vazhdojnë të luftojnë për të drejtën për të formuar ligën e tyre në gjykatat e BE-së, duke pretenduar se UEFA operon një monopol të paligjshëm në futbollin evropian.

Atyre besnikë të Superligës iu dha një goditje në dhjetor kur një opinion gjyqësor i BE-së vuri në dukje se UEFA dhe FIFA kanë të drejtë të vendosin sanksione ndaj klubeve që marrin pjesë në ligat e shkëputura.

Propozimi i Tebas për rregulloren në mbarë BE-në – për të cilin ai pretendon se do të zgjidhte çështjen e gjigantëve shpenzues të futbollit që përpiqen të krijojnë garat e tyre – megjithatë nuk ka shkaktuar mungesë kritikash.

Si pjesë e një konference të fundit në Bruksel të sponsorizuar nga A22, organizata që qëndron pas planeve të Superligës, Melchior Wathelet, ish-avokati i parë i përgjithshëm i Gjykatës së Drejtësisë, derdhi ujë të ftohtë mbi fushën e spanjollit.

Wathelet, një ish-ministër belg i drejtësisë, i cili ishte përballur më parë me kërkesat për shkarkimin e tij, tha se nuk kishte “asnjë bazë legjislative” që BE-ja të rregullonte ekipet që dëshironin të ngrinin gara ndërkombëtare.

Ndërkohë, Tebas mbetet me shpresë se vendimi përfundimtar i gjykatës së BE-së më 15 mars në rastin e Superligës do të forcojë pozicionin e tij. Por në të njëjtën kohë, spanjolli ka frikë se mundësia që klubet kryesore të formojnë një ligë të shkëputur do të vazhdojë të ekzistojë nëse Brukseli nuk ndërhyn. Dita e vendimit “do të jetë vetëm një datë tjetër në betejë,” tha ai.

Rasti është C-333/21 European Superleague Company.