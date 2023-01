Putin i thotë presidentit Erdogan se armët perëndimore po intensifikojnë armiqësitë në Ukrainë

Presidenti rus Vladimir Putin gjatë një bisede telefonike me homologun e tij turk, Rexhep Tajip Erdogan ka pohuar se furnizimet me armë nga Perëndimi për Ukrainën po intensifikojnë armiqësitë dhe se refuzimi nga Kievi i një armëpushimi të propozuar nga Rusia për periudhën e Krishtlindjeve Ortodokse është një shembull i “politikës hipokrite”.









“Vladimir Putin tërhoqi vëmendjen për vijën shkatërruese të regjimit të Kievit, i cili mbështetej në intensifikimin e armiqësive me mbështetjen e sponsorëve perëndimorë, duke rritur vëllimin e armëve dhe pajisjeve ushtarake të transferuara. Një shembull i politikës hipokrite të Kievit ishte refuzimi i propozimit për pushimin e zjarrit për periudhën e Krishtlindjeve ortodokse. Me iniciativën e palës turke dhe duke marrë parasysh kontaktet e fundit në Ankara, komisionarët e Rusisë dhe Ukrainës për të drejtat e njeriut do të prekin çështjen e shkëmbimit të burgosurve, kryesisht të plagosurve”, raporton CNN.

Biseda midis Putinit dhe Erdogan, vjen disa ditë pasi një raketë ruse goditi një ndërtesë apartamentesh në qytetin ukrainas Dnipro. Nga ky sulm humbën jetën 40 persona, u plagosën 76 ndërsa 43 janë shpallur të zhdukur. Kështu ky sulm shndërrohet si më vdekjeprurësi përgjatë luftës.

Po ashtu Kremlini ka bërë me dije se u diskutua edhe zbatimi i paketës së marrëveshjeve për eksportin e grurit ukrainas nga portet e Detit të Zi dhe zhbllokimi i furnizimeve me ushqime dhe plehra nga Rusia.

“Të dyja palët riafirmuan angazhimin e tyre për zhvillimin e mëtejshëm gjithëpërfshirës të bashkëpunimit ruso-turk. Ndër prioritetet është bashkëpunimi në sektorin e energjisë, duke përfshirë furnizimin me gaz natyror rus dhe krijimin e një qendre rajonale të gazit në Turqia”, ka thënë Kremlini.