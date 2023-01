‘Rama vjedh mizorisht qytetarët’/ Meta: Opozita garanton ndryshimin e vonuar, qeveria do të marrë ndëshkimin e merituar

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka reaguar në lidhje me zgjedhjet e 14 majti, ku paralajmëroi se qeveria e Edi Ramës do të marrë ‘ndëshkimin e merituar’.









Në një deklaratë për mediat, Meta tha se në vend prej 4 vitesh kemi një regjim monist pasi qytetarët po vidhen mizorisht, ndaj dhe opozita garanton ndryshimin që shqiptarët presin prej kohësh.

‘Jam shumë optimist për zgjedhjet e 14 majit dhe shpreh bindjen e jashtëzakonshme që në 15 maj Shqipëria do jetë krejt tjetër. Se demokracia në radhë të parë është vendore e ne jemi në kushtet e një regjimi monist mizor vendor prej 4 vitesh që nëpërkëmb qytetarët i shantazhon i vjedh taksat e një regjim të tillë vendor, mizor, monist Evropa s’e ka njohur prej dekadash. Ndëshkimi do jetë tërësisht i merituar. Opozita e bashkuar do garantojë ndryshimin e vonuar që e kanë kërkuar qytetarët prej kohësh e s’ka më asnjë forcë që mund ta pengojë këtë’, tha ai.