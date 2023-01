Shakira shfaqet duke u argëtuar në një festë dhe duke deklaruar: Çfarë do të ishim pa miqtë që na fshijnë lotët?’

Shakira pushton edhe një herë shtypin e huaj, pasi me këngën e saj të re i hedh “thonjtë” e saj ish- partnerit të saj Gerard Pique, i cili është në një lidhje me Clara Kia.









Në pistën e re, ajo duket se i referohet partneres 22-vjeçare të ish-futbollistit, duke thënë: “Unë vlej dy 22-vjeçare. Ju shkëmbeni një Ferrari me një Twingo. Ju keni shkëmbyer një Rolex me një Casio”.

Pique u përgjigj në mënyrën më të papritur, pasi u shfaq duke drejtuar një Renault Twingo.

Ylli kolumbian, megjithatë, duket se dëshiron të ketë fjalën e fundit në këtë “maratonë” të spondës nga njëri tek tjetri.

Përmes një postimi që ka shpërndarë në rrjetet sociale, ajo duket se po argëtohet me miqtë e saj. Sipas “Marca” spanjolle, ylli i popit organizoi një festë në shtëpinë e saj në Barcelonë.

Në mbishkrimin e klipit, ajo shkroi: “Çfarë do të ishim pa miq që na thajnë lotët dhe gjithashtu festojnë kohët e mira?”

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

Sipas të njëjtave informacione, festa e këngëtares ka tërhequr vëmendjen e disa ndjekësve dhe fansave të saj, disa prej të cilëve kanë shkuar në derën e saj për të ndarë momentin me të.

Shakira nuk ka hezituar as të dalë në verandë për të përshëndetur disa prej tyre.

Pasi falënderoi njerëzit në rrugë, ajo shpërndau një puthje dhe disa persona e regjistruan me celularët e tyre.

“Kthesa” e Piques pas tekstit të këngës së re të Shakirës

Shakira tiene montada una fiesta en casa y ha salido al balcón a saludar a sus fans❤️.

Información y vídeo de @MarcLeirado pic.twitter.com/SkDSREHzU9 — Óscar ✵ (@oscba1) January 15, 2023

“Vlej sa dy 22 vjeçare. Ju shkëmbeni një Ferrari me një Twingo. Ke ndërruar një Rolex me një Casio”, këndon Shakira, ndoshta duke iu referuar partneres së re të Pique.

Nga ana e tij, ish-asi i Barcelonës nuk i la pa përgjigje komentet e Shakirës, ​​duke kaluar në kundërsulm. Kështu, pasi bëri kompaninë e orëve ‘Casio’ një sponsor të Kings League të tij këtë mëngjes (të dielën 15/1), Pique shkoi në terrenin e stërvitjes me një Renault Twingo. Në fakt, duke zbritur nga makina, ai ishte shumë i buzëqeshur.

El presi @3gerardpique acaba de llegar pic.twitter.com/o5ZFeiENaf — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) January 15, 2023

Kujtojmë se në një event që ka të bëjë me Kings League, ligën e futbollit 7×7, e cila është shumë e suksesshme në platformën Twitch, 35-vjeçari bëri të ditur se kompania Casio tashmë është sponsor i ligës.

Kur ai e njoftoi këtë, pjesa tjetër e pjesëmarrësve në ngjarje filluan të qeshin: “Duket se po punon për ne tani apo jo?” u dëgjua të thoshte njëri. “Ato janë orë të mira. Ato zgjasin një jetë”, u përgjigj Pique, i cili gjatë gjithë kohës hodhi sugjerime dhe përdori fjalë nga kënga.

Ish-futbollisti i Barcelonës dhe Mançester Sitit, Kun Aguero, i cili është kryetar i skuadrës së Kings League të Pique, gjithashtu iu bashkua shfaqjes: “Ai është i interesuar për këngën e Shakirës!”ajo tha për marrëveshjen e re dhe kur u pyet nëse kënga e saj kishte të bënte me Pique-n, ajo u përgjigj: “Uh, mendoj kështu!”.

Gjithashtu, ish-qendërmbrojtësi tha se në ndeshjen e tretë të ligës së tij do të shkojë në stadium me një makinë Twingo: “Çfarë ka ndodhur tani, nuk mund të bëj marrëveshje personale me sponsorët? Sepse unë do të vij me një Twingo”, deklaroi ai.

Në të njëjtën kohë, Renault iu drejtua këngëtares me famë ndërkombëtare duke përdorur një pjesë të korit të këngës: “Për djem dhe vajza si ju. Ngrini volumin!” ka shkruar ai në Twitter.

Kompania e shoqëroi postimin me imazhin e një Twingo të kuqe me një rreth me numrin 22 në derën e shoferit. Numri i referohet lirikës “Vlej dy 22 vjeçarë”, mosha e Clara Kia, kur ajo filloi lidhjen e saj me Gerard Pique.

Shakira dhe Gerard Pique njoftuan ndarjen e tyre pas 11 vitesh lidhje dhe pas dy djemve, Milanin 9-vjeçar dhe Sasha-n 7-vjeçar. Çifti u njohën në xhirimet e videoklipit të këngës Waka-Waka e cila ishte kënga zyrtare e Kupës së Botës 2010.