Shenjat e horoskopit që do të kenë fat në dashuri në ditët në vijim

Mërkuri dhe Urani kthehen në rrugën e duhur në ditët në vijim me energjinë që bëhet dramatike. Në të njëjtën kohë, Hëna kalon në Ujor me dëshirën për fillime të reja që na pushton.









Cilat shenja të zodiakut do ta shohin romancën e tyre të lulëzojë në ditët në vijim?

Peshorja

Me fillimin e javës, ju duhet të siguroheni që jeni në gjendje të merrni bekimet që ju ofron. Kjo është një kohë e zgjerimit dhe ndryshimit të madh pasi disa planetë kthehen në rrugën e duhur me gjërat që bien në vend. Urani tek Demi aktivizon çështjet rreth intimitetit, ndërsa pritet një bisedë shumë pozitive në lidhje me një angazhim më të madh. Mërkuri nga ana e tij fokusohet në shtëpinë e shtëpisë dhe familjes duke krijuar një javë ndryshimi dhe transformimi edhe në romancën tuaj. Ritmi astrologjik po përshpejtohet dhe po ju ndikon, edhe nëse mendoni se gjithçka po ecën më ngadalë. Besojini procesit dhe mbani mend se duhet vetëm një moment për të ndryshuar gjithçka.

Akrepi

Gjërat duket se kthehen pozitive kur ne nuk e presim atë. Këtë javë pozicioni i Uranit te Demi do të sjellë rishikime dhe momente befasuese. Në fakt, për shkak se ndryshimet ndodhin në fund të javës, do të thotë se atmosfera pozitive do të vazhdojë edhe në javën e ardhshme. Në të njëjtën kohë, në rrugën e duhur, Mërkuri rikthehet te Bricjapi, me rezultat që sektori juaj i komunikimit të ndikohet pozitivisht. Prisni diçka të re në jetën tuaj familjare, e cila do t’ju ndihmojë të kuptoni shumë gjëra dhe të vërteta të mëdha. Bisedat dhe fjalët e folura me partnerin tuaj këtë javë do të çojnë në zgjidhje dhe normalizim të vështirësive të kaluara, duke rezultuar në ekuilibër dhe stabilitet në shtëpi.

Shigjetari

Ju mund të ndiheni të lodhur dhe dëshironi që gjithçka të ndryshojë tani dhe shpejt, por mbani mend se durimi sjell shpërblimet më të mira. Gjërat tashmë kanë marrë një kthesë tjetër në romancën tuaj, edhe nëse nuk e kuptoni. Marsi është te Binjakët dhe sjell qartësi dhe mirëkuptim. Prisni një angazhim më të thellë. Më shumë besim dhe rritje parashikohet për ditët në vijim, si dhe komunikim dhe mirëkuptim më i mirë. Jini të vetëdijshëm për rëndësinë që u jepni njerëzve të caktuar, madje edhe mjedisit tuaj miqësor. Tani, do të jeni në gjendje të merrni vendime më të shëndetshme që do të çojnë në praktika më të mira të përditshme. Njohuritë që keni marrë gjatë kohës së kaluar dhe aftësitë tuaja të përmirësuara të komunikimit ju lejojnë të komunikoni më thellë dhe më efektivisht. Jepini ndjenjës suaj një shans për t’u shprehur. Kënaq veten.