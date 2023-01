Udhëtimet e Ramës me ‘charter’/ Berisha: Me avionin e tij transportohen para e lëndë të tjera, kompanitë janë në hetim ndërkombëtar

Kryetari i PD, Sali Berisha ka reaguar lidhur me fluturimet e kryeministrit Edi Rama me charter, si dhe rrëzimin e komisionit hetimor.









Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se ka dyshime që me avionin e tij bëhet transport i parave dhe të lëndëve të tjera.

Sakaq shtoi se udhëtimet e Ramës me kompani që janë në hetim ndërkombëtar dhe shpenzimet prej 22 mln euro vetëm për fluturime janë një superskandal për çdo vend të botës.

“U mblodhën firmat dhe u dorëzua kërkesa për të hetuar Edi Ramën. Sepse një njeri që kryen 137 fluturime me charter, në një kohë kur qytetarët e tij rrezikojnë jetën me gomone, ky është njeri i degraduar nga çdo lloj aspekti. Nuk po ndalem këtu në transportet që flitet se bën avioni i tij, të parave dhe të lëndëve të tjera dhe në itinerare të caktuara. Nuk po ndalem këtu. Nuk po ndalëm në fluturimet e tij me kompani që janë në hetim ndërkombëtar. Jo në një, por në dy vende. Ky është kryeministër, por ne po ndalemi në 137 faturime 22 mln euro. Në çdo vend të botës kjo përbën një superskandal. Cila është përgjigja. Përgjigja është e rrëzojnë në kryesi që nuk kanë asnjë kompetencë për rrëzimin e saj, zero kompetenca. Ajo është e drejtë kushtetuese e deputetëve të parlamentit, theksoi ai.