Vigjilenca e një gruaje shpëtoi jetën e tre burrave në det të hapur!

Peshkatarët që luftuan me ujërat e akullta në Massachusetts, Shtetet e Bashkuara, për rreth një orë pasi varka e tyre u përmbys, mbijetuan falë vëzhgimit të një gruaje.









Pam Harght ishte mesditën e së enjtes së kaluar në shtëpi, duke biseduar me kolegët e saj, kur pa diçka të çuditshme në lumin përballë shtëpisë së saj (një distancë prej rreth 30 milje). Apartamenti i saj është në katin e tretë, dhe atmosfera atë ditë ishte e pastër, kështu që ajo mund të shihte shumë larg.

Rreth orës 2:30 ajo pa tym, jo ​​shumë larg shtëpisë së saj. Ajo vetë pranoi se nuk kishte nevojë për një teleskop për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Ajo i kërkoi falje punëdhënësit dhe kolegëve të saj dhe thirri zjarrfikësin, duke menduar se të tjerët do ta kishin vënë re atë që po ndodhte. Çuditërisht, nuk kishte njeri tjetër. Sipas drejtorit të zjarrfikësve të zonës, ndërhyrja e Pam Harght ishte vendimtare për shpëtimin e ekuipazhit tre anëtarësh, të cilët u gjendën papritur në ujë me temperaturë jo më shumë se 5 gradë Celsius. “Ai ndoshta shikoi në kohën e duhur. Këta njerëz kishin një shenjtor. Nuk u kishte mbetur shumë kohë për të jetuar”, shtoi drejtori i Zjarrfikësve.

Anija e peshkimit rreth 16 metra e gjatë u fundos aq shpejt sa as vetë peshkatarët nuk patën kohë të thërrisnin ndihmë. “E gjithë varka u përmbys. Më hodhi në ujë. Ne po flisnim me njëri-tjetrin për të mbajtur kontakte dhe për të qëndruar zgjuar”, tha për mediat lokale një nga anëtarët e ekuipazhit, i cili po shërohet në spital pasi pësoi hipotermi dhe thithi tym nga anija. Ata arritën të qëndronin në sipërfaqen e ujit për rreth 45 minuta dhe të mos fshiheshin nga dallgët që arrinin gati gjashtë metra, falë një gome që kishin në varkë. Tani, ata dëshirojnë të takojnë shpëtimtarin e tyre personalisht.

“Ai na shpëtoi. Nëse nuk do të ishte vëzhgimi dhe telefonata e saj, askush nuk do të na gjente dhe askush nuk do ta dinte se çfarë ndodhi”.