Anëtarësimi në NATO për Ukrainën do të kishte parandaluar luftën, thotë kryeministrja e Finlandës

Rusia nuk do të kishte pushtuar Ukrainën nëse do të ishte anëtare e NATO-s, tha të martën kryeministrja finlandeze Sanna Marin, duke shtuar se ky ishte motivi kryesor për aplikimin e vendit të saj për t’u bashkuar me aleancën ushtarake.









Marin tha se ishte “e sigurt” se Vladimir Putin nuk do të kishte nisur pushtimin nëse Kievi tashmë do të ishte anëtar. “Ne mund ta shikojmë historinë dhe t’i bëjmë vetes pyetjen, a duhet që Ukraina të jetë tashmë anëtare e NATO-s? Ajo tha në takimin e Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër, duke shtuar se “atëherë nuk do të kishte luftë në Ukrainë dhe kjo është arsyeja pse edhe Finlanda, Suedia po ratifikojnë anëtarësimin në NATO”.

Ajo shtoi se në vitin 2014 kur Rusia sulmoi Krimenë, Evropa dhe aleatët e saj duhet të kishin vepruar më me forcë. “Ne duhet të mësojmë nga kjo ditë”, tha Marin në mbledhjen e politikanëve të nivelit të lartë dhe njerëzve të biznesit në Alpet zvicerane.

“Ne duam të bëhemi anëtare e NATO-s sepse nuk duam më kurrë luftë në Finlandë”, tha ajo, duke shtuar se shpresonte se procesi i ratifikimit për Suedinë dhe Finlandën do të shkonte “sa më shpejt të jetë e mundur”.

Hungaria dhe Turqia ende duhet të ratifikojnë ofertën e përbashkët në NATO të Suedisë dhe Finlandës.

Ndërsa Budapesti ka thënë se do të mbështesë zgjerimin e fundit të bllokut ushtarak dhe do ta nënshkruajë atë në fillim të këtij viti, Ankaraja ende nuk e ka ndjekur shembullin.

“Nuk duhet të ketë asnjë problem dhe unë kam biseduar edhe personalisht me presidentin [turk] [Recep Tayyip] Erdogan dhe ai tha atë që ka thënë edhe në publik, se nuk ka çështje aq të mëdha me Finlandën, ndoshta disa me Suedia, por për perspektivën tonë, është shumë e rëndësishme që Finlanda dhe Suedia të shkojnë së bashku në NATO, sepse ne ndajmë të njëjtën siguri,” tha Marin.