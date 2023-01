BBV2/ Fjalori dhe sjellja e konkurentëve, reagon psikologia Lekli: Institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë, po shkelet etika mediatike!

Nga Marsela LEKLI, psikologe









Me formatin televiziv të “Big Brother Vip 2 Albania”, shqiptarët po shpërfaqin afeksionin e tyre ndaj një fenomeni që nuk ka lidhje aspak me vlera dhe modele adaptuese, por kanë shndërruar në trendin e tyre qasjen ndaj karaktereve me probleme të theksuara në etikës dhe në sjellje.

Ky format ka “Big Brother-izuar shoqërinë, duke e vënë në kurthin e ngritur nga produksioni, të cilit nuk i intereson aspak për çdo gjë që ndodh aty brenda e transmetohet në ekran, pasi për autorët është e mëse e pranueshme dhe justifikohet me frazën “është një reality, gjithçka mund të ndodh”, por a është e pranueshme për ne si shoqëri, të fokusohemi në këtë palaçollëk televiziv, duke u çfokusuar nga çdo gjë tjetër që ndodh përreth dhe për cilin kemi aq shumë nevojë të flitet dhe të ulëritet.

Fjalori komunikativ i një zhargoni të ulët, të padenjë pës statusin që i japin vetes të ashquajturit VIP-a, dramaciteti konfliktual me përmbajtje rrugaçërore, si dhe shumë elementë të tjerë, e bëjnë këtë “reality show” një programacion keqedukues.

Në kushtet kur ky reality dhe ky format është kaq i ndjekur nga çdo lloj grup moshe, duhet të respektohen disa rregulla që të mos lëndojnë etikën dhe ndjeshmërinë e askujt, të paktën kur transmetimi është në një orar prime time dhe në free accsess, ndaj dhe institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë menjëherë, duke disiplinuar këto formate që po injektojnë modele hardallisëse.