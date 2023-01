Djali i tij në kërkim të dashurisë tek ‘Love Story’/ Robert Aliaj akuza të rënda ndaj Vera Grabockës: Më shkatërrove Kristin…

Robert Aliaj ka reaguar lidhur me pjesëmarrjen e djalit të tij, Krisitit tek BBVIP 2.









Pas deklaratës se nuk do ta pranonte lidhjen e djalit të tij me modelen, Kejvina Kthellën, Roberti ka treguar disa detaje lidhur me eksperiencën e Krisiti tek ‘Love Story’.

Roberit ka treguar se Kristi është paguar nga producentët për pjesëmarrjen dhe se qëllimi i tij nuk ishte të gjente dashurinë tek ‘Love Story’.

Sakaq ka hedhur akuzën ndaj producentëve të emisionit, duke pohuar se këta të fundit e kanë shkatëruar djalin e tij.

“Është një njeri që e jeton jetën për qejfin e vetë në fakt. Asnjëherë nuk ka dashur televizionin, kurrë nuk ka pasur prirje, te “Love Story” e hutuan ato dy producentet, e shkatërruan fare. Ai mori një pagesë të mirë dhe tha e di si është puna, do vijë të bëjë një gallat, një eksperiment këtu. Edhe praktikisht ai ishte shumë i qartë që në fillim si te “Big Brother”, i tha: ‘Unë nuk jam këtu për gjë, dashurinë e kam jashtë, këtu kam ardhur për famë’”, tha ai tek ‘Abc-ja e mëngjesit’.