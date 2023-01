Forumi Ekonomik Botëror i Davosit/ Bora po vjen dhe shoqërueses e luksit kanë rritur çmimet

Forumi vjetor Ekonomik Botëror i mbajtur në Davosin e mbuluar me borë të Zvicrës, në një lartësi prej 1560 metrash vepron si… magnet për prostitutat – me gazetën gjermane “Bild” duke cituar detaje pikante të listës së çmimeve të eskortës luksoze.









Elita globale, e cila çdo vit përballet me problemet më të mëdha të botës – përfshirë pabarazinë gjinore – po nxit një shpërthim prostitucioni në qytetin turistik zviceran, komenton nga ana e saj gazeta britanike “Daily Mail”.

Kërkesa për ‘call girls’ shpërthen çdo vit gjatë konferencës ekonomike botërore ku marrin pjesë krerët e shteteve dhe qeverive, si dhe drejtues të lartë biznesi.

Date in der Schweiz während des #WWF bedeutet, nachts um 2 auf dem Hotelflur erst Pistolenmündungen von Sicherheitsleuten zu schauen – und dann mit ihnen die Giveaway-Pralinen aus dem Restaurant zu teilen und über Reiche zu lästern… #Davos #WEF — Salomé Balthus (@Salome_herself) January 16, 2023

Që dje, në ditën e hapjes së punës së forumit, zyrat që promovojnë “ekzistenca eterike” për të kënaqur “në kohë” të ftuarit në forumin e përvitshëm ekonomik kanë fërkuar duart ndërsa kërkesa rritet në qiell.

Në të njëjtën kohë, autoritetet zvicerane po përpiqen t’i mbajnë të hapura rrugët nga bora që tashmë ka arritur 20 centimetra dhe policia që “kreh” zonën nga frika e sulmeve terroriste.

Çmimet në rritje të mallrave thelbësore, lufta në Ukrainë dhe kriza klimatike janë temat kryesore në agjendën e forumit të këtij viti, ku rreth 2700 pjesëmarrës do të kenë mundësinë të shkëmbejnë pikëpamjet e tyre.

“Në forumin e mbajtur në Alpet zvicerane, gati 2700 pjesëmarrës nga bota e politikës dhe biznesit do të diskutojnë mënyrat për zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare.

Motoja e konferencës së këtij viti është “Bashkëpunimi në një botë të fragmentuar”. Në qendër të forumit do të jenë pasojat e luftës në Ukrainë, si inflacioni i lartë dhe kriza energjetike, por edhe ndryshimet klimatike”, thekson gazeta “Bild”.

Krahas çështjeve kyçe që do të diskutohen brenda 24 orëve të ardhshme, një menaxher i një shërbimi shoqërimi tha për gazetën zvicerane “20 minuta” se kërkesa e lartë për zonjat që do të shoqërojnë pjesëmarrësit për sa orë të dëshirojnë, është një çështje që shqetëson shumë organizatorët e forumit. Shoqërueset luksoze zakonisht qëndrojnë në të njëjtat hotele me personalitetet dhe këshilltarët e tyre që marrin pjesë në forumin ndërkombëtar.

Takimi në Zvicër

Sipas gazetës britanike “Daily Mail”, Salome Balthus, e cila është gjithashtu një call girl dhe shkrimtare, së fundmi ka postuar në Twitter mesazhin e mëposhtëm:

“Takimi në Zvicër gjatë #WWF (Forumi Ekonomik Botëror) do të thotë të ngulësh sytë në armët e rojeve të sigurisë në korridorin e hotelit në orën 2 të mëngjesit, pastaj të ndash çokollata restoranti me ta dhe të përgojosh për të pasurit… #Davos #WEF”.

36-vjeçarja po qëndron në Grand Resort Bad Ragaz me 5 yje, pranë Davos, gjatë gjithë samitit, por refuzon të zbulojë emrat e klientëve të saj me fuqi të lartë. Gjithçka që ajo thotë është:

“Më beso, nuk dëshiron të hysh në proces gjyqësor me ta”.

Gazeta BILD pati mundësinë të bisedonte me eskortën “Liana” për biznesin e saj: ajo ka flokë gështenjë deri tek supet, sy të gjelbër dhe një buzëqeshje gropëza.

I veshur me një pallto të gjatë, ai nuk bie në sy mes të ftuarve në Davos.

“Kjo është e rëndësishme”, siç thekson ai dhe shton: “Ka kontrolle të rrepta, veshja duhet të jetë rreptësisht profesionale për të hyrë në disa hotele”.

2300 euro për një natë

Zeshkania Liana ka një takim me një klient të rregullt, një amerikan, për sonte.

“Sa herë që është në Zvicër, më thërret amerikani. Kjo ndodh disa herë në vit”.

Liana paguan 700 euro për disa orë dhe kushdo që dëshiron të kalojë natën me të paguan 2300 euro. Plus shpenzimet e udhëtimit”, siç shpjegon ajo.

Në çdo forum të Davos-it, telefoni nuk ndalet së rëni, siç pohon menaxheri i një shërbimi shoqërimi në Aarkau, 170 kilometra larg Davosit.

“Ai ka marrë tashmë njëmbëdhjetë prenotime dhe 25 telefonata deri më tani”, thotë ai për gazetën zvicerane “20 Minuten”, duke vlerësuar se gjatë javës do të ketë më shumë rezervime.

“Disa kanë rezervuar përcjellje për veten dhe punonjësit e tyre në lidhje me festat e mbajtura në suitat e hoteleve”, shkruan gazeta.

Ndërkohë, një drejtor menaxhues i një shërbimi shoqërimi në Cyrih refuzon të pranojë se edhe ai po përfiton nga forumi vjetor ekonomik në Davosin e largët dhe me borë.

“Në ditën e mbërritjes dhe largimit të pjesëmarrësve kemi edhe më shumë telefonata për eskorta luksoze”, thotë ai për gazetën BILD, duke shtuar: “Megjithatë, ne zakonisht nuk dërgojmë zonja në Davos: Nuk ia vlen financiarisht”, shton ai.

Mirëpo, zonja eskortë, Liana, bën dy orë me makinë nga Cyrihu në Davos, por vetëm për klientët e rregullt dhe për paradhënie, siç sqaron ajo. Ndër klientët e saj janë edhe gjermanë.

Disa vite më parë, thotë ajo, një klient donte shoqërinë e saj për katër orë.

Por më pas gjërat dolën ndryshe: Nuk iu deshën dhjetë minuta që të ndjente kënaqësi dashurore. Pak më vonë ai po gërhiste në shtrat pranë meje”, thotë ajo dhe qesh”.

Megjithatë, ajo pohon se si partnerë dashurie preferon amerikanët dhe britanikët:

“Për fat të keq, gjermanët janë dorështrënguar kur bëhet fjalë për bakshish”, siç tregon ajo.

Në vitin 2020, një hetim nga britanikja “Times” tregoi se të paktën 100 prostituta udhëtojnë në Davos çdo vit për Forumin Ekonomik Botëror, siç raportohet nga një oficer policie zviceran i paidentifikuar.