“Nuk duroj dot me, do vras veten!” Si ndodhi krimi në vendin fqinj, publikohet video me autoren, e cila kërkonte llogaritarin për ta vrarë

Detaje të reja kanë dalë nga ngjarja e rëndë e ndodhur në vendin fqinj, Greqi. Nga hetimet e deritanishme rezulton se, babai i dy vajzave ishte llogaritari 50- vjeçar i cili u gjet i varur në banesën e tij, mbrëmjen e së hënës, në Moschato. Me të në atë kohë ishte një grua 47-vjeçare, e cila mëngjesin e së martës ka rrëfyer pjesëmarrjen e saj në vdekjen e burrit.









Hetimi për të varurin dhe rrethanat e vdekjes së tij janë në zhvillim e sipër, me policinë që po përpiqet të bashkojë pjesët e enigmës, pas rrëfimit të 47-vjeçarit, i cili ishte i pranishëm kur oficerët trokitën në derën e apartamenti i saj në rrugën Grammou.

Gruaja dyshohet se u ka pohuar oficerëve se 50-vjeçari i kishte borxh. Në takimin fatal, burri, sipas asaj që dyshohet se i ka thënë policisë 47-vjeçari, ka qenë i dëshpëruar pasi nuk ka mundur t’i japë paratë.

Gjatë takimit, sipas 47-vjeçares, ka ndodhur një përleshje, gjatë së cilës, siç pretendon ajo, ka marrë një kordon dhe ka tentuar ta mbysë 50-vjeçarin, me ç’rast ai ka reaguar dhe ka kërcënuar se do të vrasë veten. Sipas dëshmisë së saj, pasi ka tentuar ta mbyste, 50-vjeçari i ka thënë: “Nuk duroj dot më, do vras ​​veten”.

Më pas ajo tha se u përgjigj “në mënyrë vetëvrasëse”, me burrin duke u ngjitur në karrige, duke i vendosur rripin që kishte varur nga varja në qafë dhe gruaja e tërhoqi karrigen nga ai, duke rezultuar në varjen e 50-vjeçarit. Ajo raportohet se në dëshminë e saj tha: “E ndihmova, i shtyva karrigen” dhe kur pa burrin të varur, nuk dinte çfarë të bënte derisa u shfaq policia.

Në fakt, pak minuta para se të takonte viktimën e saj, 47-vjeçarja është regjistruar nga një kamerë me qark të mbyllur, ku duket se është duke ecur me nxitim, duke kërkuar vendin e saktë të shtëpisë së tij. Siç shihet në video afrohet një punonjëse e dyqanit, e cila duke folur për protothema.gr tha se e ka pyetur nëse e dinte adresën e viktimës: “Më pyeti se ku është adresa… Merr policinë, Unë do ta vras ​​atë.”

Në mënyrë të veçantë, siç përshkroi punonjësi, “rreth orës 17:00, dje, erdhi një zonjë me flokë të errëta me flokë kaçurrela me gjatësi mesatare dhe më pyeti nëse njihja një zotëri (emri i viktimës). “I thashë se 45 Grammou është një bllok më poshtë… Teksa po largohej, ajo më bërtiti: “Thirrni policinë, do të vras ​​f@@@”, tha ai, duke shtuar se 47- vjeçari. Gruaja e moshuar “po shëtiste nëpër pallat duke kërkuar viktimën”.

Ajo që po shqyrtohet nga ELAS është nga njëra anë pretendimi i 47-vjeçares se ka pasur mosmarrëveshje financiare dhe çfarë lloj mosmarrëveshjesh kanë qenë ato me viktimën dhe nga ana tjetër nëse ka pasur një person të tretë në apartament ne Moschato .

