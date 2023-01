Nuk është Olta dhe Amos/ Basti ish-banorit të ‘Big Brother 2’: Spektaklin e fiton…

Herion Mustafaraj, i cili qëndori për pak ditë brenda shtëpisë së “Big Brother” ka vendosur një bast, sipas të cilit asnjë artist nuk do ta fitojë çmimin e madh. Herioni, i mbetur në kujtesën e të gjithë shqitarëve me rolin ikonik të “Beni ecën vet”, thotë se çmimin e madh do ta fitojë Kiara.









Ja çfarë shkruan ai në Facebook.

“Kam prerë një bast me gjithë personazhet e BB kur isha brenda në shtëpi. U thashë që “Asnjë artist nuk e fiton këtë BB”. Kur them asnjë artist nga banorët, përfshij dhe këngëtarët.

Sot them që Kiara Tito e fiton, e kush të dojë nga miqtë të vërë bast këtu me emrin e atij ose asaj nga banorët që mendojnë.

Basti është i thjeshtë:

Detyrimi i një dreke ndaj fituesit përpara kamerave televizive për një post reality shoë pas BB. Me respekt për gjithë banorët e ndjekësit e këtij shou.

Basti im është për … Kiara Titon.