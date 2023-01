Pse është i shqetësuar perëndimi nga aplikacioni TikTok?!

Shefi i rrjetit kinez u prit ditën e djeshme në komisionin e Brukselit për t’u njohur nga afër me hetimet që po kryhen ndaj aplikacionit. Aplikacioni është aktualisht objekt i dy hetimeve në Evropë. Njëra lidhet me një shkelje të mundshme të rregulloreve për mbrojtjen e privatësisë së fëmijës, tjetra me një transferim të të dhënave personale të përdoruesve në Kinë. Ndërsa Brukseli e ka nën vëzhgim këtë rrjet kaq të pëlqyer nga të rinjtë, SHBA-të po e refuzojnë në masë. Mike Gallagher, një republikan i zgjedhur, kërkon që ky aplikacion të fshihet ose të merret në administrim nga pala amerikane.









Përdorimi i tij në administratë është i ndaluar në më shumë se 20 shtete amerikane, ndërsa nuk regjistrohet asnjë llogari e TikTok në nivel institucional të Brukselit. Dje, evropianët kishin disa mesazhe për të përcjellë: së pari për mbrojtjen e të dhënave, një parim i shenjtë në Evropë dhe së dyti për përmbajtjet e ndaluara si gjuha e urrejtjes, terrorizmi, pornografia e fëmijëve etj.

Nuk dihet nëse fakti që rrjeti është kinez e bën atë të dyshimtë në sytë e perëndimorëve apo numri i lartë i përdoruesve që konkurron ndjeshëm çdo aplikacion tjetër. Numërohen një miliard abonentë deri më sot jashtë Kinës, një e katërta e tyre janë në Evropë si dhe të ardhura marramendëse nga klikimet.