Tom Cruise donte të fluturonte me avion prej 70 milionë dollarësh për filmin ‘Top Gun’, por kërkesa u mohua nga Marina Amerikane

Tom Cruise ka treguar se sa shumë i pëlqen të kryejë “misione të rrezikshme” në filmat aksion ku ai luan.









Që kur u transmetua filmi i parë “Mission Impossible” më shumë se tre dekada më parë, aktori është përpjekur të marrë pjesë në sa më shumë skena të vështira filmash, të cilat përmbajnë skena tw rrezikshme.

Një skenë të tillë ai donte ta xhironte për “Top Gun: Maverick”, filmi në të cilin ylli u kthye si pilot.

Sipas një raporti nga Marca, producentët e filmit donin të vazhdonin me një skenë me Cruise duke fluturuar me një avion F18. E ndërsa të gjithëve iu duk shumë e lezetshme kjo ide, “jo”-ja erdhi nga marina amerikane.

Një avion luftarak F18, si ai që kërkon Cruz dhe prodhimi, kushton rreth 70 milionë dollarë. Kjo është pothuajse gjysma e buxhetit të shpenzuar për filmin e Cruise.

Falënderimi i fansave përmes rënies së lirë

Just a video of Tom Cruise free falling while thanking fans for watching #TopGunMaverick pic.twitter.com/lvOcxNTMbv — Culture Crave (@CultureCrave) December 18, 2022

Marina amerikane mund të ketë ndryshuar planet e tij, por Cruise arriti të falënderojë audiencën e tij në një mënyrë mbresëlënëse.

I ulur pa frikë në pjesën e jashtme të një helikopteri, Cruise, 60 vjeç, shprehu falënderimet e tij më të mëdha për fansat e tij për sa mirënjohës ishte që e bëri filmin një sukses.

“Nuk doja që viti të mbyllej pa ju falënderuar të gjithëve që erdhët në kinema dhe ju falënderoj për mbështetjen e ‘Top Gun: Maverick’”, bërtiti Cruise mbi krahët e helikopterit.

Cruise u shoqërua në transmetim nga regjisori i “Dead Reckoning”, Christopher McIwire, i cili i kujtoi atij se duhej t’i ktheheshin xhirimeve.

Aktori ra dakord dhe mori një pozicion për të kërcyer. “Do të shihemi atje poshtë”, tha Cruz para se të linte të bjerë.

Por edhe në ajër, duke ecur drejt tokës me mbi 100 milje në orë, Cruise kurrë nuk pushoi së kënaquri shikuesit e filmit.