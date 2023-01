U përplas me makinë dy ditë më parë në Urën e Mbrostarit, nisin sërish kërkimet për Mateo Likën

Kanë rinisur sërish kërkimet për gjetjen e 26-vjeçarit Mateo Lika, i cili ka humbur kontakte me familjen e tij prej dy ditës.









Kujtojmë se i riu është përplasur me makinë dy ditë më parë në Urën e Mbrostarit në Fier, teksa lëvizte me automjetin që e kishte marrë me qera.

Pas aksidentit ende nuk ka asnjë gjurmë nga mjeti i të riut, por vetëm një targë.

Ajo që dihet është se i riu kishte 4 ditë që ishte kthyer nga Gjermania dhe kishte ardhur në Shqipëri tek familjarët e tij në Fier. Për të mundësuar kërkime më të plota u kërkua mbyllja e portave të Gramshit, që sjellin edhe uljen e prurjeve në lumin Seman, teksa kërkimet vijojnë por ende asnjë lajm pozitiv.