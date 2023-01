Vdekja e Lisa Marie Presley! Vajzat e saj 14-vjeçare refuzojnë të kthehen në shtëpinë ku vdiq nëna e tyre

Lisa Marie Presley, fëmija i vetëm i “Mbretit të Rock and Roll”, Elvis Presley, ka vdekur nga një atak në zemër, siç njoftoi nëna e saj, Priscilla Presley para disa ditësh.

“Me zemër të rënduar më duhet të ndaj lajmin e keq, vajza ime e bukur Lisa Marie na ka lënë. Ajo ishte gruaja më e pasionuar, e fortë dhe më e dashur që kam njohur ndonjëherë”, tha nëna e saj në një deklaratë. Më herët, ajo u ishte lutur njerëzve që të luteshin për vajzën e saj pasi gjendja e saj ishte jashtëzakonisht kritike.

Lisa Marie Presley has died according to family sources … TMZ has learned. https://t.co/abaQ5Cjzkc

Pas vdekjes së saj, e cila ka shkaktuar pikëllim për familjen dhe fansat, vajzat e saj binjake 14-vjeçare Harper dhe Finley duket se nuk mund të vizitojnë rezidencën që ata ndanë me vajzën e ndjerë të Presley-t dhe nënën e tyre.

Lisa Marie Presley’s twins won’t return to home where she died because ‘they’re too traumatized’ https://t.co/VtALcr0pbI pic.twitter.com/Fq6WPtpH6m

