Vendi po kërcënohet nga një virus i ri/ Konfirmohet rasti i parë në QSUT, infektohet një 16-vjeçar. Ja cilat janë simptomat

Rasti i parë i konfirmuar në vendin tonë ka të bëjë me një 16-vjeçar, i cili është prekur nga virusi RSV që prek kryesisht moshat pediatrike duke shkaktuar probleme në rrugët e frymëmarrjes dhe në sistemin nervor qendror.

Mësohet se gjendja e të miturit është përkeqësuar fillimisht ku mjekët janë detyruar ta fusin në instubim, por për fat të mirë tashmë është në gjendje stabël.

Simptomat kryesore që paralajmëron ky virus janë: temperatura e lartë, kolla, problemet me frymëmarrjen, risi e këtij viti e gripit është edhe dhimbja e fortë e trupit.

Lidhur me rastin Shefja e Shërbimit Infektiv në QSUT, Najada Çomo ka pohuar se i mituri ka ardhur në spital në gjendje të rënduar dhe me teperaturë të lartë, pasi ka pasur probleme me trurin dhe zemrën.

“Kemi pasur një djalë në moshë 16-vjeçare që ka ardhur në spital në gjendje të rënduar. I rënduar brenda pak orësh. Me temperaturë të lartë, dhimbje koke të fortë, kollë dhe e percipetoi situatën dhe u fut menjëherë në intubim mekanik. Probleme me trurin, mushkëritë, të zemrës. Një moshë e re të hyjë kaq shpejt në intubim, ishte një situatë jo e mirë. Gjykuam se është një situatë gripi, por në sajë të analizave të bëra në ISHP u evidentua shkaktari që ishte RSV. Për ne, në shërbimin infektiv është rast i rrallë, te një adult”, tha ajo në një deklaratë për mediat.

Sakaq shtoi se gjendja e djalit është përmirësuar dhe se ishte hera e parë që pranë QSUT u evidentua një rast kaq i rënduar. Vështirësia për mjekët ka qenë pasi ky lloj virusi është i vështirë për t’u evidentuar në mosha të reja.

“Ishte në një situatë të re. Sot gjendja e djalit është e mirë. Ishte hera e parë që ne kishim një rast të tillë dhe kaq të rënduar. Gripi ka temperaturë, dhimbje muskujsh, kollë. E veçanta është se kur je në sezon gripi është e vështirë të mendosh që është dhe ky virus dhe te të rriturit është situatë e rrallë. Mushkëria ishte e dëmtuar dhe tamponët dolën negativë dhe duke marrë analizën u pa që ishte RSV. Është një gjë e rrallë për t’u evidentuar në këto mosha. Ishte i rënduar në mënyrë të papritur dhe te një moshë e madhe dhe pa asnjë sëmundje tjetër”, shtoi ajo.

Ndër të tjera, shefja pranë QSUT tha se simptomat e virusit RSV janë të ngjashme me atë të gripit pasi fillon me rrufë, kollë dhe dhimbje gjoksi dhe se diferenca nuk bëhet dot në bazë të shenjave klinike, por vetëm në spital.