Zbulime rrëqethëse për policin përdhunues: Na tërhoqi zvarrë në dush nga flokët, na goditi me rripa!

“Seksi u bë vërtet i dhunshëm. Ajo donte që unë të isha si kurvë, por unë nuk doja të bëja gjëra të tilla. Ishin gjëra të çuditshme, të çmendura… ‘. Këto janë fjalët e tmerrshme të një prej viktimave të policit 48-vjeçar David Carrick, i cili pranoi se kishte kryer 24 përdhunime gjatë pothuajse dy dekadave. Me zbulimet e fundit tronditëse, gjithnjë e më shumë detaje po dalin në dritë duke hedhur dritë mbi veprimet e neveritshme të oficerit.









Rasti ka tronditur Albionin e Vjetër në orët e fundit, pasi ka shkaktuar një sërë pushimesh nga puna në Policinë Metropolitane të Londrës.

Një grua që foli me autoritetet që hetonin Carrick, por zgjodhi të mos bënte një ankesë zyrtare, ka rrëfyer përvojën e saj të tmerrshme.

Ajo tregoi se oficeri e përdori statusin e tij për ta kërcënuar, e prangosi dhe mburrej se ishte një njeri i fuqishëm që ruante politikanë të lartë.

Gruaja akuzoi oficerin e policisë se e kishte përdhunuar më shumë se një herë, duke thënë: “Unë do të thoja jo dhe pastaj do të zgjohesha me të mbi mua”.

Ajo shtoi se ishte i varur nga seksi dhe alkoolist, i cili do të fillonte të pinte në orën 7 të mëngjesit pasi të kthehej nga puna duke ruajtur deputetët e rangut të lartë.

“I fshikulluar me rripa, i tërhequr nga flokët”

Gratë që dëshmuan në polici u kujtuan që ai u tha “Unë jam polic, mund të më besoni” dhe duke treguar kartën e tij të policisë.

Ata e përshkruanin se si i tërhiqte zvarrë në dush për flokë, i fshikullonte me rripa dhe u thoshte “je robi im, je kurvë”.

48-vjeçari gjeti disa nga viktimat e tij në faqet e takimeve si Tinder dhe Badoo, përpara se të organizonte takimin e tyre në bare dhe të përdorte statusin e tij si oficer policie për të fituar besimin e tyre.

‘Argëtues dhe simpatik’

Prokurorët thanë se Carrick dukej ‘argëtues, simpatik dhe karizmatik’ por ishte ‘shumë manipulues’ dhe ‘shumë i sigurt, pothuajse deri në atë pikë sa të ishte arrogant’.

Në paraqitjen e tij të parë në gjykatë më 4 tetor 2021, prokurori tha se një kontroll në pajisjet elektronike të oficerit tregoi kërkime për pornografi “të vështirë”.

Carrick u pezullua pas arrestimit të tij dhe i është caktuar masa e paraburgimit pasi hetimet kanë “rritur rastet” pas publikimit të rastit, sipas policisë.

Ai i mbylli gratë në një dollap në shtëpinë e tij, për të cilin policia tha se ishte më i vogël se një arkë qeni, për orë të tëra pa ushqim, ose i detyronte të pastronin shtëpinë lakuriq.