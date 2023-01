Akuzohet për ngacmim seksual/ Pezullohet mësuesi i cili u dhunua nga tre persona. Kushi: Nxënëses do t’i jepet ndihmë, do përfshijmë një nen të ri për…

Ministra e Arsimit Evis Kushi ka pas arrestimit të mësuesit në Tepelenë, i cili dyshohet se abuzoi me një nxënëse dhe më pas u dhunua nga të afërmit e saj.









Përmes një postimi në ‘Facebook’ shkruan se është marrë vendimi për pezullimin e mësuesit deri në përfundim të hetimeve nga policia, si dhe nxënëses do t’i jepet mbështetje nga shërbimi psiko-social.

Sakaq shton se do të shtohet një nen i ri në Ligjin për Arsimin Parauniversitar i cili parashikon ndëshkimin për të gjithë personat që cënojnë shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve.

Kemi ndjekur nga afër ngjarjen e ditëve të fundit të ndodhur në Tepelenë, ku një mësues është dhunuar, pasi akuzohet nga familjarët për abuzim ndaj vajzës së tyre. Për mësuesin është marrë masa e ndalimit nga policia dhe Zyra Arsimore Tepelenë ka marrë sot vendimin për pezullimin e mësuesit nga puna deri në përfundimin e plotë të hetimeve. Nxënëses menjëherë i është ofruar ndihmë nga punonjësit e shërbimit psiko-social dhe gjithashtu drejtoria dhe stafi i shkollës do të vijojnë mbështetjen për vajzën dhe familjen e saj, për ta kapërcyer këtë situatë. Besojmë fort se organet e drejtësisë do ta zbardhin shumë shpejt të vërtetën e kësaj ngjarjeje dhe do të marrin vendimet e duhura ligjore. Siç e kemi bërë të ditur edhe më parë, qëndrimi ynë për këto raste është i prerë dhe nëse vërtetohet fajësia, krahas dënimit nga organet e drejtësisë, personat përgjegjës përjashtohen përgjithmonë nga sistemi arsimor.

Për këtë arsye, kemi përfshirë një nen të ri në Ligjin për Arsimin Parauniversitar, i cili do të miratohet së shpejti në Kuvendin e Shqipërisë. Ne nuk do të lejojmë të punojë në institucionet tona arsimore askënd që cënon shëndetin dhe mirëqenien e nxënësve tanë.