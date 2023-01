E shkarkoi dy ditë më parë pas humbjes turpëruese, pendohet klubi italian! Rikthen në pankinë trajnerin

Atalanta turpëroi Salernitanën në javën e 18-të të Seria A pasi triumfuan me rezultatin e thellë, 8-2. Pas disfatës, klubi shkarkoi nga pankina trajnerin Davide Nikola. Por 48 orë pas shkarkimit, Nikola zbulon se do të jetë sërish në krye të ekipit. Përmes një postimi në rrjetin e tij social ai falenderoi presidentin për besimin e dhënë sërish.









“Po ju tregoj të vërtetën. Dje mora një telefonatë nga presidenti Iervolino, i cili me sjelljet e tij gjithmonë miqësore dhe dashamirëse, më shpjegoi arsyet e vendimit të tij, të cilin e mori me hidhërim, por që do të shënonte ndërprerjen pas ndeshjes së tmerrshme në Bergamo kundër Atalantës. Unë menjëherë mora të gjitha përgjegjësitë për një performancë jo të mirë dhe për pasojë disfatën e rëndë. Besoj në këtë skuadër si dhe tek futbollistët që e përbëjnë, ashtu siç besoj në shoqërinë e madhe që qëndron pas saj. I kërkova Presidentit me të gjitha forcat që të rishikonte dispozitën e përjashtimit, duke e ditur se po prekja fijet e një shpirti njerëzor që ka një ndjeshmëri të thellë për të kuptuar dhe dëshiron fort të ndërtojë një lloj tjetër futbolli. Sepse e dua Salernitanën dhe besoj verbërisht në këtë projekt. ‘Histori burrash që bëjnë gjëra të mëdha’: kështu na ka thënë gjithmonë Presidenti, i cili siç e kam njohur gjithmonë ishte arkitekti kryesor i shpëtimit të sezonit të kaluar.

Është ai që na rrënjos pasion, personalitet dhe egërsi për të arritur gjëra të pamundura. Është ai që beson fort se kur burrat të gjithë tërhiqen në të njëjtin drejtim, ata janë të aftë për gjëra të jashtëzakonshme. Dhe tashmë kam parë shumë gjëra të jashtëzakonshme të bëra prej tij. Nga sipërmarrja e tij e jashtëzakonshme në botën e arsimit, për projektet e tij befasuese në fushën e botimeve deri në trazirat në botën e futbollit në pak muaj. Këta janë burrat nga të cilët nuk dua të heq dorë, falënderoj Presidentin që më thirri, ky është demonstrimi se futbolli i ri është një futboll me pasion dhe zemër dhe për këtë dua t’ia kthej besimin me gjithë forcën time dhe me gjithë pasionin që kam. Me drejtimin sportiv të drejtuar nga Morgan De Sanktis, të cilin e falënderoj për ndërmjetësimin pa të cilin ky operacion nuk do të ishte i mundur, javë të tëra pune të palodhur dhe diskutimi të vazhdueshëm na presin për të arritur qëllimet tona. Tani le të fillojmë përsëri së bashku, të gjithë, dhe të tregojmë një tjetër histori të jashtëzakonshme futbolli, duke u kthyer tifozëve të granatës të njëjtin pasion dhe të njëjtën ndjenjë përkatësie që na tregon pa kushte. Kjo është Salernitana: shumë më tepër se një ekip futbolli”.

