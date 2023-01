Është gati për debutimin me Al-Nassr, mbrëmje romantike në Arabinë Saudite për Georginën dhe Ronaldon

Ndërsa Ronaldo ende nuk ka debutuar me Al-Nassr, partnerja e tij, Georgina Rodriguez ka ndarë një foto në rrjetet sociale me fansat, teksa po shijon një mbrëmje romantike me CR7.









Postimi i Rodriguez kishte mbishkrimin: “Darka me dashurinë time”, e shoqëruar nga emoji me trëndafil të kuq dhe zjarr.

Familja e një prej lojtarëve më të mirë të historisë së futbollit po jeton ditët e para në Lindjen së Mesme pasi Ronaldo nënshkroi kontratën e tij prej 175 milionë funtesh në vit me Al-Nassr.

Aktualisht, ata janë duke qëndruar në një hotel Four Seasons në Kingdom Toëer, një ndërtesë që shkon diku te 99 kate.