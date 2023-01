Gerard Pique i pabesë dhe me partneren e tij të re, Clara Kia

Emri i Gerard Piques nuk pushon së pushtuari shtypin e huaj, si me thashethemet që trajtohen së fundmi me ish-partneren e tij, Shakira, ashtu edhe me lidhjen e re Clara Kia.









Pak kohë më parë, një video ku luante ish-futbollisti shfaqte Kia-n teksa endej nëpër shtëpinë që ai ndante me Shakirën kur ishin ende çift, duke lënë të hapur mundësinë që ai ta tradhtonte me partneren e tij aktuale.

Raportet e reja haludojnë se Pique mund të ketë mashtruar edhe Clara Kian.

Paparazzi, i cili fotografoi Shakira dhe Pique gjatë lidhjes së tyre 12-vjeçare, hyri në Instagram për të vënë në dyshim përkushtimin e Pique ndaj Kia.

I njëjti burim postoi një foto të një të reje në Instagram dhe shkruante: “A e njeh, Gerard? Atëherë mos u habisni që Shakira ju ka vënë syrin’.

E reja quhet Julia Puig Gali dhe sipas profilit të saj në rrjetet sociale, ajo është nga Barcelona dhe ka përfunduar masterin për të Drejtën Penale Ekonomike.

Sipas Marca-s spanjolle, Pique dhe Kia nuk po kalojnë fazën më të mirë të marrëdhënies së tyre. Me rastin e këngës së re të Shakirës që në mënyrë indirekte hedh “shigjetat” ndaj ish-partnerit si dhe Kia-s, mediat e huaja raportojnë se e reja është distancuar nga Pique, pasi kënga i ka shkaktuar shqetësim emocional.