Investigimi/ Ukraina bleu sasi të mëdha karburantesh ruse nga Bullgaria në vitin 2022

Në vitin 2022, Ukraina bleu një sasi të madhe karburantesh nga Bullgaria të prodhuara nga nafta ruse, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Statistikave Bullgare, të ofruara ekskluzivisht për EURACTIV Bulgaria.









Nga janari deri në nëntor 2022, Bullgaria ka eksportuar 700 milionë euro karburant në Ukrainë dhe nëse trendi vazhdon në dhjetor, vlera totale për vitin do të kalojë 825 milionë euro. Krahasuar me periudhën para luftës, kjo është një rritje 1000-fish, pasi eksportet e karburanteve të Bullgarisë në Ukrainë në vitin 2021 arritën në vetëm 750,000 €.

Shkalla aktuale e eksporteve të naftës bullgare në Ukrainë është aq e madhe sa që korrespondon me rreth 1% të madhësisë së të gjithë ekonomisë bullgare.

Eksporti kryesor i karburantit nga Bullgaria në Ukrainë është nafta e gazit (e njohur edhe si naftë e kuqe), e cila përbën më shumë se 90% të dërgesave.

Furnizimi me benzinë ​​është rritur gjithashtu me shpejtësi gjatë gjashtë muajve të fundit, gjë që shpjegohet me sulmet ruse në infrastrukturën kritike të Ukrainës. Karburanti dizel përdoret në industrinë e rëndë për të fuqizuar makineritë, gjeneratorët dhe automjetet jashtë rrugës, si dhe në bujqësi dhe transport detar.

Prodhuesi i gazit në Bullgari është rafineria e vetme e vendit, e vendosur në qytetin port të Burgasit, në pronësi të kompanisë ruse të naftës Lukoil, e cila ende operon kryesisht me naftë ruse të importuar me cisterna nëpërmjet Detit të Zi, falë sanksioneve nga BE.

Rafineria në Burgas mund të përballojë të eksportojë karburant me çmime dukshëm më të ulëta, sepse ajo punon me lëndën e parë të saj. Vitin e kaluar, për shkak të sanksioneve perëndimore, çmimet ruse të naftës në tregjet botërore ishin mesatarisht 20-30 dollarë për fuçi më të ulëta se çmimet e tregut të aksioneve.

Statistikat bullgare tregojnë se Ukraina është tani partneri i tretë më i madh tregtar i vendit ballkanik falë eksportit të karburanteve, pasi ka zëvendësuar SHBA-në. Në vitin 2021, Ukraina u rendit e teta në mesin e vendeve jashtë BE-së si destinacion për eksportet bullgare.

Eksportet e karburantit nga Bullgaria në Ukrainë arritën kulmin në nëntor 2022, kur u eksportuan produkte të naftës në vlerë prej 130 milionë euro.

Orteku i eksporteve të naftës në Ukrainë filloi në maj, kur u eksportuan produkte me vlerë 40 milionë euro dhe në qershor arriti në 105 milionë euro. Nga qershori deri në fund të vitit, nivelet ishin vazhdimisht të larta.

Periudha e shitjeve më të larta të karburanteve në Ukrainë përkon me administrimin e qeverisë së përkohshme të Presidentit Rumen Radev, i cili akuzohet nga kundërshtarët e tij si pro-rus.

Radev është një kundërshtar i vendosur i dërgimit të armëve bullgare në Ukrainë, por megjithëse i ndarë, parlamenti nuk e dëgjoi atë dhe shumica vendosi të dërgojë armë në fund të vitit të kaluar.

Bullgaria mbron biznesin e saj

Më 13 janar, parlamenti bullgar miratoi një ligj që lejon që karburantet e prodhuara nga nafta ruse të eksportohen vetëm në Ukrainë. Megjithatë, ekziston një boshllëk në ligj që lejon tregtinë me vende të tjera jashtë BE-së për karburantet e prodhuara nga Lukoil në Bullgari, për të cilat nuk ka treg në Bullgari.

Kjo ngre pyetjen e rieksportit të mundshëm të karburanteve nga nafta ruse në BE, por vetëm pasi ato të jenë shitur nga Bullgaria në një vend jashtë BE-së.

Nëse nafta e ka origjinën nga një vend tjetër, për shembull, Kazakistani, por ka kaluar tranzit përmes Rusisë, ligji i ri bullgar thotë se mund të importohet në Bullgari dhe produktet mund të shiten në tregun evropian.

Në fund të vitit të kaluar, Lukoil njoftoi synimin e tij për ta bërë Bullgarinë bazën e saj kryesore në BE. Kompania ruse premtoi të paguajë qindra milionë euro taksa në Bullgari nëse lejohet të eksportojë prodhimin e saj të naftës në vend. Rafineria e Lukoil në qytetin bullgar të Burgasit është më e madhja në Ballkan.

Një derogim i përkohshëm sipas paketës së gjashtë të sanksioneve të BE-së kundër Rusisë ishte parashikuar për importet e naftës bruto me tubacion në ato vende anëtare të BE-së që, për shkak të situatës së tyre gjeografike, vuajnë nga një varësi specifike nga furnizimet ruse dhe nuk kanë alternativa të mundshme alternative.

Bullgaria ka një shmangie të tillë deri në fund të vitit 2024.

Në vitin 2022, Bullgaria i shiti gjithashtu Ukrainës armë me vlerë më shumë se 1 miliardë euro, edhe pse jo drejtpërdrejt, por përmes ndërmjetësve, tregoi një hetim EURACTIV vitin e kaluar.

Vendi ballkanik është furnizuesi kryesor i municioneve për armatimin sovjetik për ushtrinë ukrainase, megjithëse autoritetet zyrtare në Sofje ende mohojnë që të ketë pasur eksporte të tilla.

‘Është logjike’

“Është logjike që Bullgaria të eksportojë më shumë karburante në Ukrainë dhe kjo do të vazhdojë edhe këtë vit”, tha për EURACTV Bulgaria Martin Vladimirov, drejtor i programit Energjia dhe Klima në qendrën me ndikim bullgar të mendimit Qendra për Studimin e Demokracisë (CID).

Vladimirov, një nga ekspertët kryesorë të energjisë bullgare, konfirmoi gjithashtu se karburantet e prodhuara nga Lukoil ose nga importues të tjerë të karburanteve ruse, si kompania bullgare Insta Oil, e cila importon direkt karburantet nga Rusia, po eksportohen në Ukrainë.

“Këta nuk janë importues të naftës bruto, por të produkteve të gatshme, të cilat më pas eksportohen përmes Rumanisë dhe sipas llogaritjeve të mia, në Ukrainë arrijnë afërsisht 32,000 fuçi karburante të tilla në ditë. Bëhet fjalë për gazin, i cili përdoret për makineri të rënda dhe makineri bujqësore”, tha Vladimirov.

Ai nuk u pajtua me historitë e fundit të publikuara nga Die Welt dhe Politico, ku pretendohej se Bullgaria siguronte 40% të karburantit për ushtrinë ukrainase, duke thënë se kjo përqindje është shumë e ekzagjeruar.

Ish-ministri i financave Assen Vasilev tha për Die Welt se Bullgaria është bërë një nga eksportuesit më të mëdhenj të karburantit dizel në Ukrainë dhe ndonjëherë ka mbuluar deri në 40% të nevojave të saj. Megjithatë, statistikat tregojnë se eksporti kryesor nga Bullgaria është nafta e gazit.

“Është e rëndësishme të theksohet se të gjitha produktet e eksportuara në Ukrainë janë ose lëndë djegëse të prodhuara drejtpërdrejt në Rusi ose të prodhuara në Lukoil Neftohim,” tha Vladimirov, i cili pret që kjo të vazhdojë edhe këtë vit.

“Kjo do të vazhdojë sepse Komisioni Evropian dha në dhjetor një derogim të qartë që Bullgaria të mund të eksportojë produkte të prodhuara nga nafta ruse në Ukrainë në sasinë e vlerave mesatare të pesë viteve të fundit,” tha Vladimirov.