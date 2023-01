Katër fëmijë në mesin e 17 të vdekurve nga rrëzimi i helikopterit në Ukrainë

Presidenti francez Emmanuel Macron shprehu sot “keqardhjen e tij për vdekjen tragjike” të ministrit të Brendshëm të Ukrainës Denis Monastirsky në rrëzimin e helikopterit që po transportonte atë, duke theksuar se mendimet e tij shkojnë për viktimat e kësaj tragjedie, e cila, sipas një rrëfimi të fundit mori jetën e 17 personave.









“Mendimet tona janë me të gjitha viktimat e këtij incidenti të tmerrshëm që ndodhi pranë një kopshti fëmijësh, fëmijët dhe familjet”, tha presidenti francez në një mesazh në Twitter.

BROVARY, Ukraine (AP) – Authorities say Ukraine’s interior minister has died in a helicopter crash near the capital that killed more than a dozen other people, including children. Interior Minister Denys Monastyrskyi oversaw Ukraine’s police and emergency services. pic.twitter.com/r2lcrG6Lbj — Chris Walker (@WalkerATX) January 18, 2023

“Franca u shpreh ngushëllimet miqve të saj ukrainas”, shton Macron. Në të njëjtën kohë, Ministrja e Brendshme e Gjermanisë, Nancy Fesser, tha sot se i propozoi Kievit “mbështetjen” e Gjermanisë në hetimin që synon të konstatojë shkaqet e tragjedisë, në të cilën humbi jetën edhe homologu i saj ukrainas.

Rrëzimi i helikopterit është një lajm i tmerrshëm, theksoi ajo në një deklaratë, në të cilën shpreh keqardhjen e saj të thellë për vdekjen e homologut të saj dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe fakti se edhe fëmijët humbën jetën.

Sipas shërbimeve të urgjencës të Ukrainës, 17 persona, përfshirë ministrin e Brendshëm të Ukrainës dhe zyrtarë të tjerë të rangut të lartë, dhe 4 fëmijë vdiqën sot kur një helikopter u rrëzua pranë një kopshti fëmijësh në qytetin e Brovary, në verilindje të kryeqytetit ukrainas. 25 persona të tjerë u plagosën (mes tyre 11 fëmijë) dhe janë shtruar në spital.

Trupat ishin shtrirë në tokën e një oborri pas rrëzimit të helikopterit – një Super Puma franceze, sipas një zëdhënësi të forcave ajrore ukrainase – i cili u përplas me një ndërtesë në Brovary, në rajonin e Kievit.

Video of immediate aftermath of Brovary helicopter crash. Olegsander who took this says a mother and child ran from scene shouting for help at the kindergarten. pic.twitter.com/rQbzCqQG2q — Brian Ging (@brianging) January 18, 2023

Përplasja shkaktoi një zjarr të madh dhe një anë e tërë e kopshtit lokal u karbonizua. Guvernatori rajonal i Kievit tha se fëmijët dhe stafi ishin brenda ndërtesës në mëngjes kur helikopteri u rrëzua.

“Pamë të plagosur, pamë fëmijë. Këtu kishte shumë mjegull (…) dëgjuam britma, vrapuam atje ku vinin”, tha Glib, një 17-vjeçar banor i zonës. “I morëm fëmijët dhe i morëm mbi gardh, larg kopshtit, pasi ishte në flakë, sidomos kati i dytë”, shtoi ai.

Kreu i policisë kombëtare konfirmoi se Ministri i Brendshëm Denis Monastirski, i cili ishte emëruar nga Zelenskiy në vitin 2021, u vra. Të vdekur janë edhe zëvendësministri i tij, Yevgeny Jenin dhe sekretari i Ministrisë së Brendshme.

Interior Minister of Ukraine Denis Monastyrsky was killed in a helicopter crash in Brovary pic.twitter.com/7WZAghzVGw — Esha K (@eshaLegal) January 18, 2023

Zyrtarët ukrainas thonë se është ende herët për të përcaktuar shkakun e rrëzimit. Asnjë nuk raportoi për një sulm nga Rusia, e cila pushtoi Ukrainën në shkurt.

Shërbimi shtetëror i sigurisë SBU njoftoi se po heton dhe shqyrton shkaqe të ndryshme të mundshme të rrëzimit, duke përfshirë shkeljen e rregullave të fluturimit, mosfunksionimin teknik dhe shkatërrimin e qëllimshëm të helikopterit.

Nëntë nga personat e konfirmuar të vdekur ishin në bordin e helikopterit, sipas shefit të policisë dhe shërbimeve të urgjencës.

Dy dëshmitarë okularë raportuan se kishin parë një objekt që shkonte drejt kopshtit nga veriperëndimi.

⚠️⚠️⚠️ BREAKING ⚠️⚠️⚠️ Ukrainian Interior Minister Denys Monastyrskyi died in the crash of a helicopter that fell near a kindergarten in Brovary in the Kiev region. Among the victims were also his deputy Yevhen Yenin and the state secretary of the Ministry of Internal Affairs. pic.twitter.com/54ABfKRTab — GeoInsider (@InsiderGeo) January 18, 2023

“Ishte afërsisht lartësia e ndërtesave të banimit (…) ato nëntë kate. Ishte shumë e ulët dhe pashë bojë të kuqe në të”, tha një grua.

Zëdhënësi i Forcave Ajrore Yuri Ikhnat tha se mund të duhen javë për të hetuar shkakun e tragjedisë.

“Fatkeqësisht qielli nuk fal gabime, siç thonë pilotët, por është vërtet shumë herët për të folur për shkaqet”, tha ai në televizion.

Monastirski, 42 vjeç, ishte një avokat dhe politikan. Ai siguroi një vend në zgjedhjet parlamentare të 2019 me partinë e Zelensky. Ai shërbeu si kreu i Komisionit Parlamentar për Zbatimin e Ligjit dhe zëvendësoi Arshen Avakovin si ministër i Brendshëm pasi ai dha dorëheqjen në korrik 2021.

Emergency services are working at the scene of the fatal helicopter crash in Brovary, near Kyiv, on January 18. Firemen covered bodies of victims amid the wreckage. pic.twitter.com/WWztaVPRYL — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) January 18, 2023

Sekretarja e Brendshme britanike Suella Braverman e quajti Monastirsky “një figurë udhëheqëse e ndritur në mbështetje të popullit ukrainas kundër gjatë pushtimit të paligjshëm të Putinit” dhe vuri në dukje se i kishte bërë përshtypje “vendosmëria, optimizmi dhe patriotizmi i tij”.

Udhëheqës të tjerë, përfshirë Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, dërguan ngushëllimet e tyre.