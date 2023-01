Lojtari turk i NBA, Enes Kanter flet për mediat greke nga SHBA: FBI më tha të mos dilja nga shtëpia për dy ditë – Erdogan është një diktator brutal

Lojtari turk i NBA, Enes Kanter u shfaq kundër Recep Tayyip Erdogan, Kanter, i cili u shpall pak ditë më parë i akuzuar për 500 mijë dollarë për shkak se është kundërshtar i presidentit turk, ka folur për SKAI-n dhe “Mismatched” për atë që po ndodh ditët e fundit dhe ka theksuar se tani është në komunikim të vazhdueshëm me FBI, të informohet se çfarë duhet të bëjë në jetën e tij të përditshme.









“Kur dëgjova për herë të parë për shpalljen, nuk u trondita aspak sepse e di që Rexhep Tajip Erdogan është një diktator brutal dhe do të bëjë gjithçka që të më mbyllë gojën. Pra, po, nuk u trondita. Ai kishte futur familjen time në burg, ai po torturon kaq shumë njerëz të pafajshëm në burg sepse ata nuk mendojnë njësoj si ai. Nuk u trondita fare, tani jeta ime është në rrezik. Ka kaq shumë, në bazë të asaj që më thotë FBI-ja, që më ndjekin dhe duan të më bëjnë keq”, theksoi Enes Kanter.

“Njerëzit tani e dinë se nëse diçka më ndodh mua, atëherë Rexhep Tajip Erdogan do të jetë përgjegjës. Shpresoj që liderët e Perëndimit ta shohin këtë. Kam pasur një bisedë me FBI-në, ata janë të shqetësuar për jetën time. Kështu që tani jam i mbrojtur 24 orë në ditë nga FBI. Më thanë që të mos dilja nga shtëpia dhe të mos shkoja askund për dy javët e ardhshme. Kështu që unë jam bllokuar në shtëpi për momentin. Kërcënimet janë reale dhe kjo është arsyeja pse ne po përpiqemi të bëjmë gjithçka që mundemi për t’u siguruar që do të jem gjallë”, shtoi qendra turke.

“Unë kam postuar disa prej tyre (mesazhet kërcënuese), njerëzit mund t’i shohin ato në rrjetet e mia sociale. Por ishte një që tha se punësuan një vrasës serial për të më vrarë mua. Në një tjetër, që e kam ngarkuar sot, ai tha se është mbështetës i Rexhep Tajip Erdogan dhe se kudo që të më gjejë do të më presë kokën dhe do të më djegë trupin. E gjithë kjo është shumë shqetësuese, plot urrejtje dhe mesazhe të neveritshme. Arsyeja pse po i publikoj të gjitha këto mesazhe është që bota të shohë se çfarë është Rexhep Tajip Erdogan”, nënvizoi ai.

“Sigurisht që kam frikë, janë kërcënime për jetën time, nuk është qesharake. Ajo që di është se ajo që bëj është vepër e Zotit. Mundohem të jem zëri i gjithë këtyre njerëzve të pafajshëm atje. Unë besoj në Zot. Do të vazhdoj të flas për të drejtat e njeriut dhe shkeljen e tyre, për të burgosurit politikë në Turqi dhe sa i rrezikshëm është Recep Tayyip Erdoğan për NATO-n dhe të gjitha vendet përreth Turqisë”, përfundoi Enes Kanter.