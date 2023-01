Policia gjermane operacion kundër krimit, shtrihet në kufirin malazez, grek dhe shqiptar, kapen motorë, skafe e jet ski të vjedhura

Policia gjermane ka arritur të finalizojë një operacion për kapjen e drogës së rëndë në të gjithë shtrirjen e bregdetit midis kufirit malazez dhe grek në Shqipëri. Në fillim të nëntorit 2022, Qendra e Kompetencës për Krimin e Varkave Baden-Württemberg – shkurt KBK – në stacionin e policisë në Konstanz po kërkonte motorë të vjedhur jashtë, varka sportive dhe rimorkio varkash.









Ky veprim zhvillohet, me ndërmjetësimin e EMPACT, në kuadër të një projekti të BE-së për të luftuar krimin e rëndë dhe të organizuar, të koordinuar nga Italia. Ekspertët e KBK-së ishin tashmë të suksesshëm në misione të ngjashme në korrik 2022 në bregun e Detit Baltik Letonez dhe në tetor 2022 në deltën rumune të Danubit në Rumani.

Kolegët shqiptarë dhe një ekip shumëkombësh kërkimi i oficerëve malazezë dhe holandezë po mbështesin KBK-në në Shqipëri. Ata arrijnë të sigurojnë katër motorë jashtë dhe një të ashtuquajtur jet ski – një motoçikletë uji – që janë vjedhur në Greqi. Po ashtu, KBK-ja mund të iniciojë hetime edhe për 22 raste të tjera, pasuria arrin në rreth 174 mijë euro.

Ekipi i kërkimit kontrolloi gjithsej 230 varka sportive, motorë dhe rimorkio varkash. Ata kontrollojnë edhe automjetet në dy tragete me makina që vijnë nga Italia.

Operacioni i përbashkët i kërkimit tregon se bashkëpunimi i shpejtë dhe i ngushtë me Shqipërinë, Malin e Zi dhe Greqinë funksionon jashtëzakonisht mirë.

Lufta kundër krimit të organizuar të pronës është një prioritet i BE-EMPACT, në të cilin Zyra e Policisë Kriminale Shtetërore të Baden-Württemberg (LKA BW), në konsultim me BKA, përfaqëson Gjermaninë si në nivel kombëtar ashtu edhe ndërkombëtar dhe në këtë mënyrë ka funksionin koordinues. Mbështetja e specialistëve të ndryshëm të policisë në kryerjen e detyrave të tyre në një kontekst ndërkombëtar është një funksion thelbësor.

Qendra e Kompetencës Boat Crime Baden-Württemberg (KBK) në stacionin e policisë së ujit në Konstancë, e cila është e lidhur me Operacionet e Shtabit të Policisë, filloi punën e saj 22 vjet më parë dhe koordinon masat e kërkimit për varkat sportive të vjedhura, motorët jashtë dhe rimorkiot e varkave sportive. në Gjermani në emër të LKA BW. Puna e hetuesve është e orientuar në të gjithë Evropën dhe është veçanërisht e lidhur ngushtë me agjencinë evropiane të mbrojtjes së kufijve Frontex dhe Europol. Specialistët kërkohen vazhdimisht si konsulentë në kuadër të projekteve të BE-së ose në procedura të veçanta hetimore. Njësia shumë e specializuar nga Konstanz siguron çdo vit mesatarisht dy milionë euro në asete detare në të gjithë Evropën me departamentet përgjegjëse vendore.