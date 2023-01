Skandali i Brukselit/ Organizata që dha 600 mijë euro për OJQ-në e Panzerit ‘Fight Impunity’ kërkon paratë e tij të kthehen

Së pari, ishin emra të famshëm në bord ata që u larguan. Tani, organizata joqeveritare e të drejtave të njeriut të Pier Antonio Panzerit e dyshuara e skandalit të Katargate po përballet me humbjen e një donatori të madh.









Ai donator, Fondacioni për të Drejtat e Njeriut, po kërkon të kthejë disa nga 600,000 euro që i dha Fight Impunity, OJQ-së e drejtuar nga ish-deputeti Panzeri, i cili është arrestuar me akuza për korrupsion dhe tani ka vendosur të bashkëpunojë me prokurorin belg.

Thor Halvorssen, CEO dhe themeluesi i fondacionit, i dërgoi një memorandum stafit të tij më 14 janar duke përcaktuar pozicionin e organizatës jofitimprurëse dhe përgjigjen e saj të brendshme, duke pasur parasysh se ajo ishte një donator i madh për të luftuar mosndëshkimin. Fondacioni i dha gjithashtu 1 milion euro një OJQ-je të quajtur Jo Paqe pa Drejtësi, Sekretari i Përgjithshëm i së cilës Niccolò Figà-Talamanca është gjithashtu i ndaluar për akuza paraprake penale në Belgjikë si pjesë e të njëjtit hetim korrupsioni.

Halvorssen, një aktivist venezuelian për të drejtat e njeriut dhe producent filmash, ndau memon e brendshme të HRF ekskluzivisht me POLITICO.

Në memorandum, ai shkroi: “Grantet e HRF-së u bënë me mirëbesim, me marrëveshje granti të kundër-nënshkruara, duke i mbajtur ato në standardet më të larta”.

Halvorssen gjithashtu i shkroi stafit të tij: “Më 16 dhjetor 2022, ne pezulluam partneritetin tonë të punës me ta në pritje të rezultatit të hetimit ligjor”.

Panzeri dhe Figà-Talamanca janë ndër të dyshuarit në hetimin e autoriteteve belge për akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale.

Të martën u njoftua se Panzeri bëri një marrëveshje të posaçme me prokurorin e çështjes, që do të thotë se ai do të fshijë papastërtitë mbi të tjerët në këmbim të një dënimi të reduktuar. Nuk ka asnjë sugjerim se OJQ-të si subjekte kanë qenë të përfshira në keqbërje.

Përpjekja e HRF-së për t’u distancuar nga Panzeri dhe Figà-Talamanca vjen pas një vargu të gjatë figurash të profilit të lartë që tashmë kërkonin të vendosnin pastërtinë midis tyre dhe të arrestuarve.

Njerëz të ndriçuar nga struktura politike e BE-së, duke filluar nga ish-komisionerët Dimitris Avramopoulos dhe Emma Bonino deri te shefja e Kolegjit të Evropës, Federica Mogherini, dhanë dorëheqjen si anëtarë nderi të bordit të Fight Impunity pasi akuzat u shfaqën në dhjetor.

Në memorandumin e Halvorssen thuhet se një pjesë e arsyes së tij për të bashkuar forcat me Fight Impunity ishte pozita e lartë e bordit të saj të nderit, i cili paraqiste, siç thotë Halvorssen, “një “kush është kush” i institucionit evropian të të drejtave të njeriut”.

“Disidenti”

Sipas memorandumit të tij, marrëdhënia e punës e Halvorssen me OJQ-në e Panzerit filloi pasi ish-deputeti evropian organizoi një shfaqje në Parlamentin Evropian në fund të vitit 2020 të një filmi të quajtur “Disidenti”, të cilin Halvorssen e prodhoi.

HRF i dhuroi organizatës së Panzerit për të promovuar atë film, një dokumentar për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi nga agjentët sauditë. Filmi akuzon princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman për orkestrimin dhe përpjekjen për të mbuluar vrasjen e Khashoggi; bin Salman ka pretenduar se Khashoggi ishte viktimë e një operacioni mashtrues.

HRF dha tre grante për Fight Impunity: 150,000 € në 2020, 200,000 € në 2021 dhe 250,000 € në 2022. Ai i dha Fight Impunity paratë jo vetëm për të promovuar “Disidentin”, por edhe për punën e përgjithshme në luftën kundër diktaturave, duke përfshirë organizimin -konferenca të profilit dhe botimi i një reviste akademike.

Halvorssen tha se stafi i Fight Impunity i konfirmoi atij se një “pjesë e konsiderueshme” e këtyre fondeve janë ende në llogarinë bankare të OJQ-së. “Na është thënë … se Fight Impunity do të kthejë fondet tona sapo ta lejojnë autoritetet gjyqësore belge”, shkroi ai.

Sipas Halvorssen, HRF gjithashtu ka marrë garanci nga Fight Impunity se donacionet e saj janë përdorur “në mënyrë të duhur për qëllimet për të cilat janë dhënë”, por ai tha se ka kërkuar një “kontabilitet të plotë” se si OJQ-ja e Panzerit i shpenzoi fondet. Një avokat i Panzerit u kontaktua për koment, por nuk u përgjigj.

HRF punësoi gjithashtu vajzën e Panzerit, Silvia, si përkthyese dokumentesh midis korrikut 2021 dhe fundit të 2022, duke i paguar asaj 3,000 euro në muaj, sipas memos. Ajo tani përballet me ekstradimin në Belgjikë nga Italia dhe përmes avokatit të saj ka mohuar një pretendim nga autoritetet belge në urdhër-arrestin e saj se ajo kishte dijeni për aktivitetet e supozuara kriminale të babait të saj.

Nuk ka paqe pa drejtësi

HRF dha dy grante prej 500,000 € për OJQ-në për të drejtat e njeriut Jo Paqe pa Drejtësi (NPWJ) në 2021 dhe 2022.

NPWJ ndryshon nga Fight Impunity jo vetëm sepse është një organizatë shumë më e madhe që punëson më shumë staf, por edhe sepse ka një histori shumë më të gjatë. NPWJ daton në një fushatë në vitet 1990 nga një lëvizje politike italiane me prirje të majtë të quajtur Partia Radikale Transnacionale.

Sekretari i Përgjithshëm i Asnjë Paqe pa Drejtësi është Niccolò Figà-Talamanca, i cili u largua kur u shfaqën akuzat e Katargate. Ai ndodhet gjithashtu në burg, përballë akuzave paraprake dhe mohon të ketë bërë keqbërje. Një avokate e Figà-Talamanca tha se ajo nuk ishte në gjendje t’u përgjigjej pyetjeve të bëra nga POLITICO në kohë për publikim.

Ashtu si me Fight Impunity, HRF financoi Jo Peace Without Justice për të promovuar filmin e Halvorssen “The Disident” dhe gjithashtu për të bërë një punë më të gjerë të të drejtave të njeriut në mbarë botën, veçanërisht në një fushatë të drejtuar nga NPWJ të quajtur Drejtësi për Jamal [Khashoggi].

Jo Paqe pa Drejtësi dhe Luftoni Mosndëshkimin e përbashkët të zyrës në Bruksel.

Një zëdhënës i “Jo Paqe pa Drejtësi” i shkroi POLITICO-s: “Në respekt për punën e magjistratëve, fshehtësinë e hetimeve dhe parimin e prezumimit të pafajësisë, ne nuk e shohim të arsyeshme të nxjerrim deklarata”.

Komisioni i BE-së tha në dhjetor se kishte ngrirë fondet për Jo Paqe pa Drejtësi.