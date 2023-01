Tentoi që të kalonte naftë kontrabandë nga Maqedonia e Veriut, e pëson keq 34-vjeçari nga Dibra

Policia e Shtetit ka goditur një tjetër rast të kontrabandës së naftës, ku është sekuestruar një sasi hidrokarburesh, e cila po futej me anë të një mjeti luksoz.









Si pasojë ka rënë një 34-vjeçar, pasi gjatë kontrollit të automjetit të të riut, u gjetën një sasi nafte të dyshuar të kontrabanduar, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast, u arrestua në flagrancë shtetasi K. B. 34 vjeç, për veprën penale “Kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë”.

Njoftimi i plotë:

PKK Bllatë/Evidentohet dhe goditet një rast i tentativës për të futur në vendin tonë, sasi nafte të kontrabanduar.

Arrestohet në flagrancë 34-vjeçari që e transportonte naftën e kontrabanduar, me automjet.

Shërbimet e Stacionit të Policisë Kufitare Bllatë, në bashkëpunim me specialistët e seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Dibër, bazuar në analizën e riskut, si dhe në vijim të kontrolleve ndaj shtetasve dhe mjeteve me të cilat ata lëvizin, me qëllim parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve kufitare, në hyrje të Republikës së Shqipërisë, kanë kaluar për kontroll në vijën e dytë, automjetin tip “Audi Q7”, me drejtues shtetasin K. B., 34 vjeç.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, për veprime të mëtejshme.