Amnistia fiskale/ Tabaku: Qeveria kërkon të legalizojë para nga inceneratorët, nuk do ketë asnjë votë nga opozita

Deputetja e PD, Jorida Tabaku ka komentuar planin e qeverisë për amnistinë fiskale, të komentuar e kritikuar dhe nga BE e FMN.









Në një intervistë për ‘Panorama TV’, Tabaku tha se qeveria duhet të tërhiqet nga amnistia fiskale sepse “nuk i ka dhe votat se kërkon shumicë të cilësuar”.

Tabaku akuzoi qeverinë se me këtë plan për amnistinë fiskale “kërkon që të legalizojë dhe para nga evazioni e korrupsioni”.

Tabaku: Kam tre vite që e kam kundërshtuar që në draftin e parë, nga informacionet e mia kuptoj që KE dhe shërbimet e delegacionit të BE në Tiranë kanë dërguar komente te qeveria që s’kanë marrë ende përgjigje.

Por mënyra më e mirë është që qeveria të tërhiqet nga amnistia fiskale për më tepër që nuk i ka dhe votat se kërkon shumicë të cilësuar.

Si mund të bëhet me mekanizmat e duhura?

Jorida Tabaku: Amnistia fiskale kërkon disa parakushte, e para s’duhet të jetë penale dhe kriminale. Kërkon që të legalizojë dhe para nga evazioni e korrupsioni, ato paratë që vijnë nga inceneratori i Tiranës legalizohen në këtë amnisti.

Së dyti amnistia duhet të vijë në një situatë kur ka një drejtësi në shpërndarjen e taksave. Nuk vjen me një normë kaq të reduktuar takse e me një vlerë 2 milionë euro që askush s’i ka nga një punë e ndershme. Nuk do ketë asnjë votë nga opozita dhe po erdhi ndonjë draft, se mesa di nuk ka ndonjë draft te rishikuar.