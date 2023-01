“Asaj i kanë marrë pallton dhe e kanë lënë në izolim”/ Skandali i ‘Katargate’, ish-zyrtarja e lartë europiane, Eva Kaili mbetet në burg

Gjyqtarët belgë vendosën t’ia zgjasin masën e paraburgimit ish zyrtares së Parlamentit Europian, Eva Kailit në burgjet e Harenit.









Eurodeputetja greke pas një muaji do të mund të kërkojë sërish lirimin e saj nga burgu.

Në njoftimin e drejtësisë belge thuhet si më poshtë:

Në kuadër të një hetimi të gjerë të Prokurorisë Federale për organizimin e dyshuar kriminal, korrupsionin dhe pastrimin e parave, EK doli pasditen e sotme para dhomave të procedurës paraprake të Gjykatës së Parë së Brukselit.

Paraprakisht në urdhrin e tij paraditen e sotme, KE-ja ia ka konfirmuar paraburgimin dhe nëse ai e ankimon këtë vendim brenda 24 orëve, brenda 15 ditëve do të paraqitet para seksionit të aktakuzës në Gjykatën e Apelit të Brukselit.

Për momentin, në interes të hetimeve nuk do të jepet më shumë informacion. Për zhvillimet e fundit në këtë rast shtypi do të informohet përmes komunikatave për media.

Më herët, ankesa për torturat dhe kushtet mesjetare të paraburgimit janë bërë nga avokatët e Eva Kailit, duke folur pas përfundimit të seancës.

Dimitrakopoulos dhe z. Rizopoulos thanë se klienti i tyre u mbajt në izolim për 16 orë me marrje në pyetje me ndërprerje, duke pretenduar se tortura të kujton Mesjetën dhe duke përmendur shkeljen e të drejtave të njeriut.

Në faljen e saj, Eva Kaili iu referua faktit se ka një fëmijë 22 muajsh, e cila nuk mund të jetojë vetëm, pasi e sheh vetëm një herë në muaj. Ajo përmendi gjithashtu se nuk mund të ketë dy standarde, duke theksuar se eurodeputetët e tjerë janë të lirë dhe po përgatisin linjën e tyre të mbrojtjes ndërsa ajo është në burg.

Michalis Dimitrakopoulos u shpreh: “Së pari dua t’ju falënderoj për interesimin tuaj për zonjën Eva Kaili. Vazhdoj të them që Eva Kaili është e pafajshme. Eva Kaili më kërkoi t’ju përcjell sa vijon. Eva Kaili nuk ka pasur asnjë bashkëpunim profesional me zotin Panzeri. Dhe tani pjesa e vështirë dhe e trishtë: Eva Kaili nga e mërkura 11 janar deri të premten 13 janar ishte në izolim me vendim të hetuesisë. Për 16 orë ka qenë në qeli në Polici, jo në burg, e ftohur, ka kërkuar një batanije të dytë dhe nuk ia kanë dhënë, i kanë marrë pallton. Kjo është torturë. Drita ishte vazhdimisht e ndezur, ajo nuk mund të flinte për asnjë minutë, kishte një periodë shumë të përgjakshme dhe nuk lejohej të lahej. Kjo përbën torturë. Eva Kaili akuzohet por ka gjithmonë prezumimin e pafajësisë, jemi në Europë! Këto akte shkelin Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, janë tortura, janë mesjetare. Ju lutemi të gjithëve, bëni publike këto, publiciteti është shpirti i drejtësisë. Shpresoj për një gjykim të drejtë, jemi në Evropë!”.