Del në skenë dokumenti që nuk duhet të ekzistonte, ja sa duhet t’i shlyejë Juventusi Ronaldos

Duket se disa lajme të këqija kanë ardhur për Juventusin, me një dokument që ka dal në skenë, që nuk duhet të ekzistonte.









Bëhet fjalë për një marrëveshje mes klubit italian dhe Kristiano Ronaldos, për pagesën e shtyrë prej 19.6 milionë eurosh si borxhi i mbetur që Juventusi i kishte grumbulluar futbollistit portugez përpara transferimit të tij te Mançester Junajtid.

Një borxh që sipas hetuesve nuk do të ishte futur kurrë në pasqyrat financiare dhe që – nëse konfirmohej – do të komplikonte situatën e klubit të Juventusit të thirrur për t’u përgjigjur në gjykimin e marrëveshjes për pagat mujore të paguara për lojtarët e tij dhe heqja dorë nga një pjesë e pagesave.

Dokumenti që “teorikisht nuk duhet të ekzistojë” – fjalët e përdorura nga kreu i zyrës ligjore të Juventusit, Çezare Gabasio, dhe të përgjuara gjatë një interviste me drejtorin sportiv Federico Cherubini – nuk do të mbante firmën e futbollistit portugez dhe kjo do të jetë një llogari e detajuar e rëndësishme që mund të ndryshojë balancën brenda provës.

