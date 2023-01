Dy të rinj me kombësi shqiptare arrestohen në Spanjë për 25 grabitje në banesa në kryeqytet

Agjentët e Policisë Kombëtare të Burgos në Spanjë kanë arrestuar dy persona me origjinë shqiptare, të moshës 25 dhe 26 vjeç, në kuadër të të ashtuquajturit Operacioni Zambak, të cilëve u atribuohen 25 grabitje në banesa në qytet në muajt e fundit.









Që nga fundi i tetorit të vitit të kaluar, Policia Kombëtare, në punën e saj të inteligjencës kriminale, kishte konstatuar një “rritje atipike” të grabitjeve brenda banesave, me fokus sulmet ndaj banesave të një familjeje, raportojnë burime nga policia, një deklaratë e cituar nga Europa Press.

Të gjithë ata iu përgjigjën një “modeli të përbashkët dhe të veçantë të ekzekutimit”, që sugjeronte se grabitjet ishin kryer nga e njëjta organizatë ose grup kriminal. Grabitjet janë kryer në orët e vona të pasdites dhe në orët e hershme të natës, gjë që u mundësoi hajdutëve të perceptonin nga jashtë çdo ndriçim që tregonte se shtëpia ishte e banuar ose në rast se ishte bosh.

Në të gjitha rastet, qasja në banesë ka ndodhur duke u hedhur mbi gardhin rrethues të banesës dhe, nga oborri i brendshëm ose kopshti, dhe tashmë i sigurt nga sytë e të tjerëve, duke sulmuar njërën nga dyert ose dritaret për të hyrë në pronë. Nëse vëzhgonin ekzistencën e sistemeve të alarmit në katin përdhes, ata hynin përmes njërës prej dritareve në katin e parë ngjitur.

Para dhe bizhuteri

Sulmi në dyert apo dritaret, qoftë në katin e poshtëm apo të parë, ishte për të bërë një thyerje të vogël në njërin prej xhamave, për të arritur në bulon mbyllës dhe, pasi e lironte, për të hapur hyrjen dhe për të hyrë në shtëpi. Pasi u futën brenda dhe me ndihmën e një elektriku dore të vogël, ata bënë xhiron e shtëpisë, duke marrë vetëm bizhuteritë dhe paratë që gjetën.

Hetimi i kryer para arrestimeve bëri të mundur konstatimin se autorët ishin gjithmonë dy burra, të veshur me veshje të errëta dhe tepër të shkathët. Duke qenë se grabitjet dukeshin të kryera nga vetë kriminelët, hetimet çuan në kërkimin e një grupi të organizuar kriminal të përbërë nga shtetas me origjinë shqiptare, me natyrë shëtitëse dhe me lëvizshmëri të skajshme gjeografike.

Në një nga aparaturat e krijuara nga Policia Kombëtare për të ndalur këto grabitje, agjentët e policisë vëzhguan dy persona që përputheshin me karakteristikat e të dyshuarve në momentin e saktë kur ata po përgatiteshin të kryenin një sulm të ri, për të cilin u arrestuan menjëherë

Paraburgimi

Të dyve iu sekuestruan të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e grabitjeve që po hetoheshin dhe që përkonin pikërisht me ato të sulmeve të mëparshme ndaj banesave, një nga modelet e veprimit të analizuar nga agjentët e Policisë Kombëtare.

Më pas u bë i mundur lokalizimi, i parkuar në qendër të qytetit, mjeti me të cilin udhëtonin, si dhe u ndërhy dhe u analizua për gjetjen e elementeve që lejojnë vendosjen e lidhjes së tyre me krime të tjera apo anëtarë të tjerë të celulës kriminale. .

Grupi tashmë i çmontuar ishte i specializuar në këtë lloj krimi. Anëtarët e saj, dy burra me origjinë shqiptare, kishin udhëtuar nga vendi i tyre ekskluzivisht për të kryer një fushatë në veri të Spanjës, me fokus grabitjen e shtëpive të një familjeje.

Është zbuluar se si kjo lloj qelie zakonisht qëndron në territorin kombëtar për periudha nga dy deri në tre muaj, duke u kthyer më vonë në vendin e tyre për të njëjtat periudha, duke vështirësuar kështu punën e policisë. Hyrja dhe dalja e këtyre kriminelëve në territorin kombëtar zakonisht kryhet me rrugë tokësore nga vende të treta, duke shmangur kontrollet më shteruese që përfshin qasja në vend nga një aeroport.

Ndryshimet e vendeve

Po kështu, këta persona zakonisht ndryshojnë emrin e tyre në vendin e origjinës dhe gjenerojnë dokumentacion autentik me identitetet e reja, gjë që u lejon atyre të kenë disa përkatësi dhe të shmangin gjurmimin nga Forcat e Sigurisë së Shtetit dhe Trupat në banesa, marrje automjetesh me qira ose transaksione tregtare. . Një prej të arrestuarve në këtë operacion tashmë është arrestuar për të njëjtat vepra dhe është dëbuar në vendin e tij disa vite më parë, pasi është kthyer me një përkatësi krejtësisht të ndryshme.

Hulumtimi i kryer e bën këtë qelizë përgjegjëse tani të ç’artikuluar nga njëzet e pesë grabitje me forcë brenda shtëpisë. Të arrestuarit, së bashku me hetimet, u vunë në dispozicion të Gjykatës Hetimore të Guardia de Burgos, e cila urdhëroi hyrjen e tyre në burg.

Hetimi mbetet i hapur në rast se ata ishin përgjegjës për akte të natyrës së ngjashme të kryera në pjesën tjetër të territorit kombëtar.