The Economist: Erdogan është një ngacmues, ai po e çon Turqinë në diktaturë

Botohet numri i ri i revistës The Economist me titullin “Diktatura inkubuese e Turqisë”. Në fakt, në kopertinë, flamuri turk është paraqitur me imazhin e Recep Tayyip Erdogan, brenda gjysmëhënës.

Edhe The Economist në artikullin e tij kryesor nënvizon se “sjellja e zotit Erdogan në prag të zgjedhjeve mund ta shtyjë atë që aktualisht është një demokraci thellësisht me të meta jashtë kufijve, në një diktaturë të plotë”. Ai gjithashtu deklaron se gradualisht po asimilon në kompetencat e tij rolet e kryeministrit, presidentit të partisë dhe bankierit qendror.

“Turqia ka forcat e armatosura të dyta më të mëdha në NATO dhe luan një rol kritik në një lagje të trazuar, veçanërisht në Sirinë e shkatërruar nga lufta. Ajo ka ndikim në rritje në Ballkanin Perëndimor, Mesdheun Lindor dhe së fundmi në Afrikë. Mbi të gjitha, roli i saj në Detin e Zi dhe në luftën e Rusisë në Ukrainë është i rëndësishëm. Vitin e kaluar, ai ndihmoi ndërmjetësimin e një marrëveshjeje për të lejuar më shumë drithë ukrainas të dërgoheshin në një botë të uritur”, shtoi artikulli i revistës.

