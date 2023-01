“Jo nuk do hyjmë në luftë me Turqinë”/ Mitsotakis në Davos: Detin me Shqipërinë do ta zgjidhim në Hagë, ajo do e vendosë!

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis ka dhënë një intervistë për gazetarin e njohur të CNN, Farid Zakaria, në kuadër të pranisë së tij në Forumin Ekonomik Botëror në Davos.









Duke komentuar zhvillimet greko-turke, Kyriakos Mitsotakis parashikoi se “ne nuk do të hyjmë në luftë me Turqinë, por në tre vitet e fundit kemi përjetuar shumë tensione dhe jo vetëm për Kastellorizon”. “Ne duhet të jemi në gjendje të ulemi me Turqinë si të rritur të arsyeshëm dhe të diskutojmë çështjen e shelfit kontinental dhe zonave detare në Egje. E bëmë me sukses me Italinë dhe Egjiptin, me Shqipërinë do ta çojmë çështjen në Hagë dhe ajo do të vendosë”, nënvizoi ai.

Dhe vazhdoi duke iu referuar tensionit greko-turk: “Përderisa biem dakord për rregullat, që është ligji ndërkombëtar për zgjidhjen e problemeve dhe nuk provokoni fqinjët pa nevojë, ju mbani kanalet e komunikimit të hapura. Dhe nuk është e dobishme të instrumentalizohet politika e jashtme për arsye të brendshme”.

“A beson dikush realisht se ishujt grekë janë një kërcënim për kontinentin turk, apo kontinenti turk kërcënon ishujt grekë?” vuri ai në dukje, për të shtuar se, pas zgjedhjeve, “të cilat do të zhvillohen pothuajse njëkohësisht” (në Turqi ato pritet të mbahen më 14 maj), “ka mënyra për të ulur tensionet, për të rënë dakord që nuk jemi dakord, por në një mënyrë të qytetëruar. Ne nuk kemi nevojë të kërcënojmë njëri-tjetrin ose të kemi fluturime mbi fluturime”.

“Ne kemi një fqinj të vështirë, Forcat tona të Armatosura nuk janë forcuar prej dekadash. Prandaj, është e rëndësishme të projektojmë fuqinë tonë”, shtoi ai.

Në lidhje me atë se kur do të mbahen zgjedhjet në vendin tonë, z. Mitsotakis theksoi: “Unë do të shkoj në zgjedhje diku në pranverë”.

“Nuk e konsideroj të pamundur që të gjejmë një zgjidhje me zotin Erdogan. Por ka çështje përtej debatit – p.sh. sovraniteti i ishujve grekë apo marrëveshja me Libinë, e cila shpërfill të drejtat e Kretës. Nëse e kufizojmë diskutimin në çështje reale, mund të gjejmë zgjidhje. Por, nëse e zgjerojmë diskutimin në çështje që nuk mund t’i diskutojmë, nuk do të gjejmë zgjidhje”, nënvizoi z. Mitsotakis.

Megjithatë, kryeministri la aludime për rolin e Turqisë në NATO, duke thënë se “Zoti Erdogan nuk po e ndihmon Aleancën, në një periudhë që duhet të copëtohet. Dhe, në të njëjtën kohë, ajo nuk vendos sanksione ndaj Rusisë, ne kemi një rrjedhje në atë front”.

Ekonomia

“Askush nuk diskuton më për borxhin grek, shumë re janë zhdukur”, ishte qëndrimi i zotit Mitsotakis i pyetur për ekonominë. “Është një histori interesante e transformimit ekonomik,” i tha kryeministri gazetarit të CNN. “Unë pres rritje afër 2% në 2023 dhe ne mund edhe të befasojmë,” vuri në dukje ai.

“Ne erdhëm në pushtet me një mandat të qartë, për të transformuar ekonominë, për të ecur drejt digjitalizimit kundër burokracisë dhe për të ecur drejt transformimit të gjelbër. Tre vjet më parë, kur u ktheva në Davos, u përballa me skepticizëm. Por ne tani shpresojmë se do të jemi në gjendje të ruajmë qeverisjen e vendit për katër vitet e ardhshme, duke qenë se po hyjmë në një periudhë parazgjedhore”, tha Kyriakos Mitsotakis.

“Shumë nga politikat që ne ndoqëm ishin progresive. Ne duhet të fokusohemi në inovacionin, digjitalizimin e shërbimeve dhe në të njëjtën kohë të mbështesim të dobëtit. Në zgjedhjet e ardhshme qytetarët do të krahasojnë katër vitet e qeverisjes së mëparshme dhe katër vitet e qeverisjes sonë”, vijoi kryeministri.

“Unë kam qenë i pari që kam kërkuar tavan për çmimin e gazit natyror. Nëse do të kishim lëvizur më herët, do të kishim kursyer para. Nëse ka një hap pozitiv nga kjo luftë e tmerrshme, është se po promovohet transformimi i gjelbër. Unë mendoj se ne kemi parë tashmë më të keqen për sa i përket çmimit të gazit. Çmimet janë më të mira tani. Ne gjithashtu shohim se mbështetja jonë po jep efekt. Ne kemi një detyrim gjeopolitik të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën”, vuri në dukje kryeministri, duke folur për luftën në Ukrainë dhe krizën energjetike që pasoi.

Emigrantët

Për emigrantët, theksoi se Greqia u bë problem në vitin 2015, “kur qeveria e mëparshme ndoqi një politikë të kufijve të hapur”. “Tani kemi ulur flukset me 90%. Por ne kemi thënë që në fillim se do të mbrojmë kufijtë tanë. Komunitetet lokale në ishujt ku ka pasur emigrantë janë të kënaqur”, tha Kyriakos Mitsotakis. “Ne kemi zbatuar një politikë të ashpër, por të drejtë imigracioni dhe nëse shikoni debatin e brendshëm në Greqi, do të shihni se kjo nuk është një çështje”, shtoi ai.

“Duke mbrojtur kufijtë tanë në tokë dhe det, ne rrezikojmë më pak jetë. Sa më pak njerëz të përpiqen të kalojnë, aq më pak aksidente do të kemi. Zhbërëm qarqet e trafikantëve”, përfundoi ai përsa i përket emigracionit.

Saktësia dhe dilemat e zgjedhjeve

Duke iu referuar shifrës së saktë, ai tha: “E kemi shmangur tundimin për të ulur TVSH-në tërësisht, por po marrim fitimet e rafinerive, po marrim 650 milionë euro dhe po e bëjmë një burim për të ndihmuar familjet vulnerabël me blerjet e tyre në supermarket”. Madje ai komentoi kritikat e opozitës dhe, duke parë kutinë e votimit, vuri në dukje se “dallimi është mes atyre që besojnë në pragmatizëm dhe demokracisë dhe atyre që premtojnë hënën dhe yjet dhe në të njëjtën kohë degradojnë institucionet demokratike”.

“Në zgjedhje, grekët do të krahasojnë katër vjet të një qeverisje populiste dhe katër vjet të qeverisë sonë. Nëse fitojmë, që besoj se do të fitojmë, do të jetë një votëbesim, por edhe një proces zgjedhor që duhet t’i kushtojnë vëmendje edhe jashtë vendit. Dilemat e vjetra majtas-djathtas nuk janë më të rëndësishme, aq sa vija ndarëse mes populistëve dhe pragmatistëve, demokratëve përparimtarë”, nënvizoi ai.

Dhe përfundoi: “3.5 vitet e fundit kanë qenë shumë të vështira, shumë të dhimbshme. Një shembull është koronavirusi, por kur kthen kokën pas dhe kur u bën thirrje qytetarëve që të rizgjedhen, thua se bëre më të mirën, pranon gabimet dhe fle mirë natën”.