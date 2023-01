Jonila Godole për situatën brenda PD: Nuk ka treguar që është alternativë qeverisje, Basha duhet të kishte bërë më shumë

Pedagogia Jonila Godole shprehet se opozita e ka thuajse të pamundurën që të fitojë besimin e qytetarëve për të triumfuar në zgjedhje për shkak se sipas saj, ajo nuk ka treguar se është një alternativë qeverisje.









Në një intervistë për Panorama TV, Godole shtoi se një tjetër aspekt që ndikon në pabesueshmërinë e opozitës është edhe vetë “konflikti” brenda PD-së për lidershipin.

Ish-sekretarja e PD-së për të përndjekurit politik, Godole shprehet se klasa e vjetër politike nuk është e interesuar që drejtësia të veprojë, duke zvarritur kështu edhe vendimin e gjykatës për vulën e demokratëve.

Godole: Gjykata të tregojë se këtu po vendoset drejtësia. Jam e sigurt që atëherë do jetë një shpresë e mirë për të gjithë qytetarët shqiptarë. Me një drejtësi trë re, nuk do funksiononte një klasë politike e vjetër. Një klasë politike e vjetër e tërheq nga poshtë drejtësinë për ta lënë ashtu siç është. Vetë nuk janë të interesuar që gjykata të funksionojë, klasa politike nuk do që drejtësia të funksionojë. Është një lojë me kungulleshka që ja hedhin njëri tjetrin. Sa më shumë në gjendje të tillë të jetë opozita, aq më shumë do rri kjo qeveri në pushtet.

PD nuk ka treguar deri më sot që është një forcë moralisht më e besueshme se sa qeveria që e akuzojnë për korrupsion. Kemi akuza të forta për korrupsion nga ana e PD. Si do themi ne që ky lidership i akuzuar për minim të demokracisë, si mund t’i japin qytetarëve një shpresë. Mendoni me të vërtetë se janë kaq budallenj qytetarët shqiptarë. Nuk mund të sillet ndryshimi jo nga ata politikanë që në këto 30 vite kanë bërë çdo gjë që Shqipëria të vijë në këtë situatë si sot. Këtë e kuptojnë dhe qytetarët. Nuk kanë çfarë të zgjedhin. Zgjedhin të keqen më të vogël.

Alternativat e reja që kanë dalë, forcat e reja kanë dalë me shpejtësi. Duan të fiutojnë shpejt por nuk është kaq e lejhtë. Në një vend që ka humbur besimi tek aktorët politikë. Normal që do e kenë të vështirë. Edhe aktorët e rinj që kjanë iniciuar lëvizje dhe kanbë marrë përsipër të krijojnë parti, edhe për ata ka pasur akuza për korrupsion dhe për lidhje me njërin apo tjetrin. Klasa e vjetër bën të pamundurën që të mos lejojë asnjë filiz të ri të hyjë dhe të prishë ekuacionin.