Jugu ‘pushtohet’ nga breshëri dhe shkarkesat elektrike/ Zonat malore pritet të mbulohen nga bora, ja parashikimi i motit për sot

Moti në vendin tonë për ditën e enjte pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, ku do të ketë prezencë të vranësirave të dendura dhe reshjet e shiut të herëpashershme me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave.









Në veriperëndim dhe jugperëndim reshjet do të jenë me intensitet mesatar dhe të lartë në formën e rrebesheve dhe stuhive shoqëruar me breshër dhe shkarkesa elektrike.

Ndërsa në zonat malore priten reshje të dendura dëbore, si dhe erë tepër intensive me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut dhe shpejtësi që arrijnë deri 20 – 25m/s .

Dallgëzimi në dete do të jetë i forcës 5-7 ballë.