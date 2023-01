“Më vjen mirë që po qeshni pas ditëve depresive”/ Rama nga forumi i Davosit: Do të doja që Serbia të shkonte diku tjetër por…

Kryeministri Edi Rama është shprehur se Shqipëria është një vend besnik i Perandorive dhe si e tillë, sipas tij do i qëndrojë besnike edhe BE-së.









Komentet Rama i bëri nga mbledhja e Forumit Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, ku tha se ideja për Komunitetin Politik Europian është një ide e mirë që ka lindur që në vitin 1712, me abatin e Shën Pjetrit dhe që propozonte një mënyrë për të vendosur paqen në botë.

Rama tha se Shqipëria dhe Serbia ndodhen në zemër të Europës dhe pavarësisht përpjekjeve për ti afruar me Lindjen, ato do të vazhdojnë të mbajnë sytë nga Europa.

Ai foli edhe për luftën në Ukrainë, ku tha se në disa vende presidenti rus Vladimir Putin shihet si hero, por sipas tij kjo gjë nuk ndodh në Shqipëri.

Pjesë nga fjala e Ramës

Për fat të mirë nuk i përkasim klubit të madh të vendeve të Ballkanit Perëndimor që po preken nga renia e imazhit sepse jemi ndyrshe. Ne i jemi besnik perandorive. Edhe nëse BE-ja do të zhduket aty do të jemi. Me vjen mire që po qeshni pas atyre ditëve depresive. Kjo është e vërtetë dhe jo shaka.

Lidhur me komunitetin politik europan është një ide shumë franceze, ka nisur në vitin 1712 me Traktatin e Paqes së Përhershme, me Abatin, pra vetëm nëse Europa të bashkohej me Rusinë dhe të pranonte një rend universal dhe të hiqte dorë nga pjesa e sovranitetit.

U desh disa kohë për t’iu kthyer kësaj ideje. Iu rikthye përsëri Fracna dhe përherë u kundërshtua. Ndodh se ata ishin më të ndershëm se disa që thanë se kjo nuk do të funksionojë pasi ne duam që të gjithë të jenë pjesë e BE.

Francezët nuk janë shumë entuziastë që të jemi në BE. Gadishulli ynë është emëruar europë përpara se të quhej Europa. Ishtë nje gjerman që e bëri këtë emërtim sepse kishte një përkthyes turk dhe e quajti Ballkan nga malet e mëdha.

Ballkani Perëndimor është shpikur për të na dalluar nga Turqia. Ne jemi në zemër të europës. Do të doja që Serbia të shkonte diku tjetër por nuk duhet të shkojë sepse jemi në një rajon ku BE po pëson rënie. Popullariteti i Putin është 0.07 në Shqipëri. Ne jemi mjaft të përfshirë dhe e duam SHBA 100 për qind.

Duhet ta ruajmë këtë kemi një mosmarrëveshje me presidentin serb, lidhur me atë që ai e quan rajon të Serbisë dhe atë që është Kosova. Por kjo nuk më bën të verbër për ti mbajtur të gjithë bashkë.

Ka shumë kritika kundër Merkelit dhe politkanëve të verbër që morën gazin rus dhe që po e zëvendësojnë tani. Ata nuk po e zëvendësojnë burimet e pisët rus me disa burime të pastra nga demokracitë. Është edhe tregu pjesë. Ne na duhet ta kuptojmë njëri-tjetrin shumë mirë.

Jemi në një front për të dënuar Rusinë, për të dënuar pushtimin pra në një front në OKB. Shtetet e BE kanë fonde për rimërkëmbjen.

Nëse BE do të na bëjë pjesë dhe të marrë fonde si vendet e tjera që nuk janë në Ballkan. Duhet ta marrë Maqedonia e Veriut, pasi është e rrezikuar të shkojë drejt një nacionalizmi.