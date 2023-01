Merret vendimi final/ Aktori amerikan, Alec Baldwin akuzohet për vrasje të pavullnetshme në vdekjen e regjisores Halina Hutchins

Xhirimi i filmit “Rust” i Alec Baldwin dhe i regjisores Halina Hutchins ende e ndjek aktorin, me çështjen ende të hapur.









Me vendim të Prokurorit të Qarkut të Distriktit të Parë Gjyqësor të Nju Meksikos dhe prokurorit special të “Rust”, akuzat janë bërë të ditura përmes një komunikate me shkrim sot, e enjte, 19 janar.

Actor Alec Baldwin charged with involuntary manslaughter over fatal shooting of Halyna Hutchins on set of film Rust https://t.co/HLViv1CwIN — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 19, 2023

Dënimet

Baldwin dhe Gutierrez përballen me një maksimum prej 18 muajsh burg nëse shpallen fajtorë.

Gjithashtu, Dave Halls, ndihmësdrejtori, u deklarua fajtor për akuzën e përdorimit nga pakujdesia të një arme vdekjeprurëse.

“Nëse ndonjë nga këta tre persona do të kishte bërë punën e tyre, Halina Hutchins do të ishte gjallë sot. Është kaq e thjeshtë”, tha prokurori special, duke shtuar:

“Dëshmitë tregojnë qartë një model të mospërfilljes kriminale për sigurinë në setin e filmit “Rust”. Nuk ka vend në New Mexico për sete filmash që nuk e marrin seriozisht angazhimin e shtetit tonë për sigurinë e armëve dhe sigurinë publike”.

Prokurorët nuk kanë ngritur zyrtarisht akuza, por mediat e huaja thonë se do ta bëjnë së shpejti.

Gjuajtja fatale

Arma që mbante aktori i njohur Alec Baldwin shpërtheu në xhirimet e filmit “Rust” në rrethana të panjohura, duke vrarë drejtorin e fotografisë dhe duke plagosur regjisorin.

Sipas asaj që është bërë e ditur për ngjarjen e tmerrshme, ylli 63-vjeçar ishte duke xhiruar një skenë për filmin (të cilin e ka bërë edhe bashkëprodhues) në Rancho Bonanza Creek, pranë qytetit të Santa Fe, New Mexico, kur një armë që ishte në shesh si objekt mbështetës shpërtheu, rreth orës 13.50 të së enjtes (me orën lokale). U vra 42-vjeçarja drejtore e fotografisë Halina Hutchins, ndërsa u plagos edhe 48-vjeçari Joel Souza, drejtor i Western-it.

Gabimet që çuan në tragjedinë e “Rust”

Një nga pyetjet kryesore që pushtoi autoritetet që në momentin e parë ishte: Si u gjend në duart e protagonistit një armë me një predhë vdekjeprurëse? Dhe në fakt, pavarësisht garancive të vazhdueshme se ishin kryer të gjitha kontrollet e nevojshme. Veçanërisht, para se aktori të tërhiqte këmbëzën, ai e ktheu shikimin edhe një herë nga tekniku përgjegjës, i cili i tha “armë e ftohtë”. Ky është termi i filmit për armën të jetë e sigurt.

Pyetje të tjera të ngritura janë se çfarë lloj predhash kishte arma: municion real apo gëzhoja filmi, pa plumba, por me barut që ndonjëherë mund të shkrehet aq fort sa të shkaktojë dëme apo edhe vdekje.

Baldwin paditi 4 persona nga produksioni i ‘Rust’

Emri i Baldwin u dëmtua rëndë nga kjo dhe ylli i Hollivudit vendosi 1 vit pas incidentit të kundërpërgjigjet.

Ai ngriti një padi kundër disa anëtarëve të produksionit, të cilët ai beson se janë të vetmit përgjegjës për atë që ndodhi.

Ai fajësoi 4 persona nga stafi, kreun e arsenalit të armëve, Hannah Gutierrez, ndihmës regjisorin, Dave Halls, menaxherin e setit, Sarah Zachry dhe furnizuesin e armëve, Seth Kenny, për dështimin për të siguruar përfundimin e sigurt të xhirimeve.

Historia e Baldwin-it se si u vra Halina Hutchins:

Plumbat e vërtetë u gjuajtën në grup dhe dikush e ngarkoi armën me to. Padia e tij fokusohet në të gjitha gabimet që kanë bërë të pandehurit. Gutierrez dhe Halls nuk arritën të kontrollonin me kujdes plumbat ose armën. I dyti në fakt ishte ai që i garantoi aktorit se gjithçka ishte në rregull dhe i dha armën.