Miley Cyrus dhe “Bomba” në videoklipin e saj të ri, A e tradhtoi Liam Hemsworth me Jennifer Lawrence?

Këngëtarja amerikane Miley Cyrus, duket se është lënduar shumë nga Liam Hemsworth dhe nuk e ka problem ta fshehë këtë. Tradhtitë e Pique me Shakirën mund të kenë qenë në media kohët e fundit, por ai nuk është i vetmi që nuk arriti t’i rezistojë tundimeve të tjera gjatë një lidhjeje.

Nga ana e Miley Cyrus, njëra pason menjëherë tjetrën dhe siç duket gjithçka ka pasur një arsye serioze për ndarjen e tyre, pas dy vitesh martesë.

Liam Hemsworth nuk ishte besnik ndaj saj dhe në fakt, nuk ishte vetëm një herë që ai bëri “djallëzi”. Kënga e re e Miley Cyrus nga albumi, ‘Endless Summer Vacation’, me titull ‘Lule’ i është kushtuar me sa duket ish-it të saj, pasi përfshin disa mesazhe për të.

Mes tyre, shfaqja e Miley Cyrus në një nga skenat u diskutua veçanërisht për shkak të veshjes që ajo zgjodhi. Në veçanti, ylli veshi një fustan të artë, saktësisht të njëjtin që kishte veshur Jennifer Lawrence në premierën në Londër të filmit “Hunger Games” në 2012, në të cilin ajo luajti bashkë me Hemsworth.

Ndoshta kjo nuk do të thoshte asgjë, në rrethana të tjera, por kur videoklipi i referohet ekskluzivisht 14 femrave me të cilat aktori e kishte tradhtuar këngëtaren, atëherë gjërat ndryshojnë. Është një “nënkuptim” se në mesin e femrave, me të cilat Hemsworth ka “tradhëtuar” Cyrus, ishte edhe Jennifer Lawrence.

Kënga e saj fillon, ku këngëtarja i referohet jetës së tyre para ndarjes. “Ishim të mirë, ishim të artë, një lloj ëndrre që nuk shitet. Kishim të drejtë, derisa nuk ishim asgjë. Ne ndërtuam një shtëpi dhe e pamë atë të digjej”, thuhet në tekstin e hapjes së këngës, me Cyrus që i referohet rezidencës së tyre në Malibu, e cila u dogj në vitin 2018 në zjarrin e Woolsey.

Menjëherë pasi shtëpia e tyre u përfshi nga flakët, çifti u fejua për herë të dytë dhe u martuan. Nëntë muaj më vonë, ata u ndanë.

Në një intervistë të mëparshme në “The Howard Stern Show”, Miley Cyrus ka deklaruar se nuk është e sigurt nëse do të martoheshin nëse ‘zjarri’ nuk do të kishte ndërhyrë për t’i bërë bashkë. Mirëpo, siç tregon në këngën e saj, këngëtarja nuk e ka dashur këtë ndarje. Megjithatë, drama dhe zënkat në lidhjen e tyre e bënë atë ta pranonte atë.

“Nuk doja të të lija, nuk doja të luftoja. Fillova të qaja, por më pas u kujtova. Kur kthehem në shtëpi, dua që dikush të jetë spiranca ime, nuk dua të merrem me dramë apo zënka”, thotë ajo diku tjetër në single, duke iu referuar ish-bashkëshortit.

Nuk është rastësi që kënga u publikua në ditëlindjen e Liam Hemsworth. Sipas një burimi anonim që ka folur për faqen “Pop Tingz”, i gjithë videoklipi është filmuar në shtëpinë ku aktori e ka tradhtuar me 14 femra të tjera.

Llogaria e sajtit në Twitter shkroi: “Shtëpia ku u xhirua video muzikore e Miley Cyrus Flowers ishte përdorur më parë nga Liam për ta tradhtuar atë me mbi 14 gra ndërsa ato ishin ende të martuara”.

