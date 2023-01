Pesë shenja “të fshehura” që tregojnë se personi që dashuroni po ju manipulon

Në fillim të lidhjes mashkulli që dëshiron të manipulojë tjetrin bën që gjithçka të duket bukur dhe rozë. Në fakt, gjithçka duket aq mirë sa të pyesësh veten se si pate kaq fat. Megjithatë, me kalimin e kohës e kuptoni se ajo që mendonit se ishte “perfekte” nuk është aq e bukur në fund të fundit. Pak kohë më parë folëm për shenjat që vërtetojnë qartë se një mashkull po ju manipulon. Megjithatë, nëse ndodh ndonjë nga këto, atëherë partneri juaj po përpiqet në mënyra më “tinzare” t’ju ​​bëjë atë që do që në fillim të lidhjes.









Ai po bëhet gjithnjë e më simpatik

Ai kujdeset për veten, sillet në mënyrë perfekte, pranon pothuajse çdo çuditshmëri tuajën – të paktën në fillim. Një mashkull manipulues e di shumë mirë se si të përdorë sharmin e tij për t’ju futur “nën magjinë e tij” dhe do të përpiqet ta bëjë këtë që në takimet tuaja të para.

Ai është i pavarur

Në një shkallë të tepruar. Ai nuk dëshiron t’ju “angazhohet” në radhë të parë dhe e ka të vështirë të komunikojë ndjenjat e tij. Kjo sjellje e përmbajtur duket simpatike, por në realitet është një shenjë manipulimi. Sigurisht, ai di shumë mirë t’ju “mashtrojë”. Ai po përpiqet t’ju tregojë se nuk ka nevojë për ju, kështu që ju përpiqeni të plotësoni çdo nevojë të tij, thjesht sepse “ai është shumë i mirë për të mos pyetur”.

Gjithçka është më shumë për të

Kjo mund t’ju kujtojë disa njerëz me të cilët flisni për diçka që ju ka ndodhur, por ata kanë një histori më të përlotur për të treguar. Po kështu edhe partneri manipulues. Nëse do të kishit një ditë të vështirë në punë, ai do të kishte një ditë më të keqe. Pra, në vend që t’ju ngushëllojë, ai do të fillojë të flasë për përvojat e tij të këqija nga vendi i punës. Psikika e dikujt nuk është aq e rëndësishme.

Ndryshimi nuk është një opsion

Disa ndryshime mund të bëhen ndonjëherë për të qetësuar shpirtrat, por këto nuk zgjasin shumë. Kryesisht, personi manipulues ndryshon sjelljen e tij kur ndjen se mund t’ju humbasë, por pas një kohe ai kthehet në mënyrat e vjetra. Gjithashtu, ai mezi e pranon ndryshimin në marrëdhënie, përveç nëse është diçka që ai vetë e ka kërkuar dhe e ka arritur ashtu siç ka dashur.

Përdor humorin si “armë”

A bën shaka shpesh? A të kujtojnë shakatë e tij më shumë ofendime ndaj jush dhe njerëzve tuaj të dashur? Pastaj ai ndoshta po përpiqet t’ju ulë në mënyrë që të ndiheni “më pak se” ndaj tij, “të ulë tonin” dhe në fund të pranojë se ai “është më i mirë”, kështu që ju bëni atë që thotë. Ju mund ta keni dëgjuar këtë teknikë të njohur edhe si ndezje gazi, ku partneri manipulues përpiqet ta bindë partnerin se nuk është mjaftueshëm i mirë dhe i denjë dhe i bën ata të vënë në dyshim vazhdimisht mendimet, veprimet dhe kujtimet e tyre në mënyrë që të ushtrojnë kontroll mbi të.