“Po nëse revolucioni dështon si në vitin 2019?” Berisha paralajmëron rrëmuja: Le ta provojnë! Betejë për jetë a vdekje! S’futemi me logo “Shtëpia e Lirisë”

Kryetari i PD, Sali Berisha paralajmëroi dje “një revolucion, protesta të fuqishme” nëse nuk do t’i jepet nga gjykata, logoja dhe vula e Partisë Demokratike.

“Nëse ai na heq logon, vetëkuptohet që të paktën 10% e njerëzve do të rrinë në shtëpi, nuk do të votojnë. Ky do të ishte dorëzimi i zgjedhjeve.

I pyetur nga gazetari Erl Murati nëse “revolucioni dështon si në vitin 2019, a do të futet në zgjedhje si më 6 mars me koalicionin ‘Shtëpia e Lirisë’, Berisha tha: Kategorikisht jo, në mënyrë absolute jo.

Kreu i PD paralajmëroi se nëse opozita do të marrë apo jo pjesë në zgjedhje, atë do ta vendosin shqiptarët.

“Do të ketë protesta të papara ndonjëherë. Do të bëjmë revolucion për të mbrojtur pluralizmin në Shqipëri. Le ta provojnë!”, tha Berisha në Syri TV.