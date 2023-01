Shampanjë, çokollata dhe ar! Shefja e Parlamentit Europian zbulon sasinë masive të dhuratave që ka marrë nga liderët e Lindjes së Mesme

Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola deklaroi 142 dhurata që mori në një regjistër publik për deputetët e PE, në një lëvizje që nxori në pah rregullat e kufizuara të transparencës në institucionin e BE-së.









Metsola, eurodeputete malteze nga grupi i Partisë Popullore Evropiane të qendrës së djathtë, i futi dhuratat që mori në një procesverbal publik që ligjvënësit rrallë e përditësojnë. Megjithatë, duke e bërë këtë javën e kaluar, ajo humbi afatin për deputetët e PE për të deklaruar dhuratat e tyre në lidhje me 125 nga artikujt në listën e saj.

Ekipi i Metsolës argumentoi se deklaratat e saj thyenin vitet e fshehta të ish-presidentëve të Parlamentit, asnjëri prej të cilëve nuk shkoi aq larg sa të zbulonte publikisht qindra dhuratat e bëra mbi ta nga personalitete të huaja. Zëdhënësi i saj tha se afati për eurodeputetët nuk zbatohej për Metsolan sepse ajo është presidente e Parlamentit Europian si dhe eurodeputete, megjithëse ekipi i saj nuk mund të tregonte që ky përjashtim të parashikohej zyrtarisht diku me shkrim.

“Kjo tregon se sistemi është i prishur”, tha Michiel van Hulten, drejtor i Transparency International BE një ish-deputet. “Nuk mund të operosh një sistem etike mbi bazën e rregullave të pashkruara. Është mirë që ajo e ka bërë këtë tani, por nuk ka asnjë çmim për respektimin e rregullave”.

Shfaqja e dhuratave të Metsola vjen në një kohë shumë të ndjeshme për Parlamentin e BE-së. Institucioni po lufton për të rivendosur besueshmërinë e tij mes një hetimi të policisë mbi pretendimet se figura të larta të Brukselit ishin të përfshirë në korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale.

“Kur një president merr një dhuratë, nuk është në cilësinë time si anëtar, por si Parlament”, tha Metsola për POLITICO. Pasi filloi i ashtuquajturi hetim i korrupsionit në Katargate, “skenari ishte ndryshe, që do të thotë se unë do të listoj gjithçka që gjithsesi do të ishte deklaruar brenda vendit”, tha ajo.

Zëdhënësi i Metsola shtoi: “Ajo dëshiron të jetë sa më e hapur që të jetë e mundur dhe të japë një shembull që deputetët e tjerë mund të ndjekin”.

Terry Reintke, bashkë-president i grupit të të Gjelbërve, tha se zbulimet e Metsola treguan nevojën për një organ të pavarur të etikës së BE-së me bazë jashtë Parlamentit. “Transparenca duhet të zbatohet për të gjithë, kështu që është mirë që ajo po e bën publike tani”, tha Reintke.

“Unë mendoj se kjo tregon gjithashtu se ne kemi nevojë vetëm për një zbatim shumë më të mirë të rregullave dhe se nuk mund t’ia lëmë gjithçka në dorë strukturave të kontrollit të brendshëm”.

Dhuratat që mori Metsola përfshinin: një kullë model ari nga politikani i lartë maroken Naam Mayara; një fustan i bardhë me qëndisje të artë nga Fawzia Zainal, kryetare e parlamentit të Bahreinit; një shall nga kryeministrja franceze Élisabeth Borne; Kufje pa tela Sennheiser nga Bundestagu Gjerman; një vazo nga presidenca çeke e Këshillit të BE-së; një bluzë e bardhë nga presidentja e Moldavisë Maia Sandu; një libër për Bruges nga rektorja e Kolegjit të Evropës, Federica Mogherini; dhe një pjatë dekorative nga ambasadori i Uzbekistanit në vendet e Beneluksit.

Metsola mori gjithashtu shampanjë, çokollata, biskota, kek dhe sallam të thatë, të cilat “u shërbyen gjatë funksioneve të Parlamentit”.

Për 125 nga këto dhurata, deklaratat e Metsola-s erdhën pas afatit për t’i njoftuar në përputhje me rregullat për eurodeputetët. Sipas kodit të sjelljes së Parlamentit për anëtarët, dhuratat duhet të zbulohen më së voni deri në fund të muajit që pason muajin në të cilin eurodeputetët i kanë marrë ato.

Sipas një shtojce të kodit të sjelljes për eurodeputetët, fushëveprimi i rregullave të dhuratave mbulon “çdo” deputet që përfaqëson Parlamentin në cilësinë zyrtare, duke përfshirë presidentin. Megjithatë, është rasti që personi që duhet të njoftohet për dhuratat është vetë presidentja, ose të paktën zyra e saj.

Sipas një zyrtari nga shërbimet e shtypit të Kuvendit, presidentët e mëparshëm tentuan t’i deklaronin dhuratat e tyre me një hap në fund të mandatit, duke anashkaluar procesin e vendosjes së tyre në regjistrin publik dhe në vend të kësaj duke informuar drejtpërdrejt shërbimin civil të Kuvendit.

Çdo deklaratë e një presidenti ishte “bërë në mënyrë administrative, por nuk u fut në regjistrin publik,” tha zyrtari.

Sipas të dhënave publike, vetëm një president i mëparshëm – Antonio Tajani i PPE-së, i cili kishte detyrën nga viti 2017 deri në 2019 – deklaroi një dhuratë në regjistrin publik. Ishte një libër me portrete nga një politikan portugez.

Megjithatë, nuk ka asnjë rregull të shkruar që shprehimisht shprehimisht se presidenti është i përjashtuar nga ndjekja e procedurës që mbulon deputetët e tjerë dhe shërbimi për shtyp i Parlamentit Evropian nuk ishte në gjendje të thoshte se nga buronte ky interpretim i rregullave ose kush ishte përgjegjës për zbatimin e tij në këtë mënyrë.

Një zëdhënës i Metsola tha se “zakon” ishte që Kryetarja e Parlamentit ka më shumë liri veprimi dhe pritet të deklarojë dhurata vetëm kur të përfundojë mandati i saj. Dhuratat nuk i jepen vetë Metsolës, por institucionit të Parlamentit Europian, argumentoi zyrtari. Metsola po zgjedh të jetë më transparente sesa duhet duke bërë deklarata publike gjatë kohës që është ende në detyrë, shtoi zëdhënësi, duke thënë se tani do të përditësojë rregullisht regjistrin e dhuratës me dhuratë.

“Nuk është njësoj si për eurodeputetët, sepse këto janë dhurata për Parlamentin Evropian të pranuara nga presidenti”, tha zëdhënësi. “Ajo po thyen praktikën e mëparshme nga presidentët e mëparshëm për ta bërë këtë në një mënyrë më transparente, dhe me ardhjen e tyre, dhe jo si një paketë e madhe në fund”.

“Ajo dëshiron të jetë sa më e hapur që të jetë e mundur dhe të japë një shembull që deputetët e tjerë mund të ndjekin”, shtoi zëdhënësi.

I pyetur se ku përcakton procedura me shkrim që rregulla më të lira zbatohen për kryetarin e Kuvendit, zëdhënësi tha: “Nuk e di saktësisht se ku është shkruar, por është një zakon që është vendosur, kështu e kanë bërë presidentët e mëparshëm. Në këtë mënyrë, ajo që thoni ju, është praktikë e vendosur”.

Metsola mori të gjitha dhuratat që deklaroi që kur u bë presidente më 18 janar 2022.

Zyrtarët e Parlamentit të BE-së thanë gjithashtu se në të kaluarën ka pasur hezitim për të qenë proaktiv në lidhje me deklarimin e dhuratave për të shmangur kultivimin e një kulture të dhënies së dhuratave konkurruese midis lobistëve dhe eurodeputetëve.

Akuzat për korrupsion

Metsola po lufton për të riparuar reputacionin e Parlamentit pasi polemika e Katargate shpërtheu muajin e kaluar. Hetimi nga prokurorët belgë ka parë katër të dyshuar të arrestuar, duke përfshirë një ish-zëvendëspresidente të Parlamentit, eurodeputeten Eva Kaili, me akuza paraprake për korrupsion në pritje të një hetimi për blerjen e dyshuar të ndikimit që përfshin Katarin dhe Marokun.

Ish eurodeputeti Pier Antonio Panzeri tani ka pranuar fajin e tij dhe ka arritur një marrëveshje për të bashkëpunuar me prokurorin në këmbim të një dënimi më të butë.

Në fillim të këtij muaji, Metsola njoftoi 14 reforma të propozuara në sistem për të forcuar rregullat e transparencës për deputetët në prag të Katargate, duke përfshirë ndryshime për ta bërë regjistrin e dhuratave më të dukshëm në faqen e internetit të Parlamentit. Plani i saj u parashtrua në një takim me dyer të mbyllura me politikanë të lartë të Parlamentit.

E vetmja nga dhuratat e Metsolës që ajo ka regjistruar si vlerë më shumë se 150 euro është ajo nga ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilën ajo e mori në shkurt të vitit 2022. Ajo përshkruhet në regjistër si një “ikonë dhe sirtar me mbështjellje individuale”. Një pllakë në vetë dhuratën e përshkruan atë si një “mburojë që përfaqëson logon e Expo 2020”, një panair botëror që Emiratet e Bashkuara Arabe mbajtën në Dubai midis tetorit 2021 dhe marsit 2022.

Regjistri i dhuratave vlen për të gjithë eurodeputetët, por që nga fillimi i kësaj legjislative në mesin e vitit 2019, vetëm 10 ligjvënës, përfshirë Metsola, kanë deklaruar fare dhurata.

Daniel Caspary, një ligjvënës gjerman i EPP-së, i cili deklaroi shtatë dhurata, pesë prej të cilave i mori ndërsa drejtonte një delegacion parlamentar për marrëdhëniet me Azinë Juglindore, i shkroi POLITICO: “Për shkak të Covid-it nuk ka pasur pothuajse asnjë aktivitet ndërkombëtar gjatë viteve të fundit. Ndoshta kjo është arsyeja pse ka vetëm pak kolegë që kanë regjistruar dhuratat.”

Si president, Metsola është përfundimisht përgjegjës për sanksionimin e shkeljeve të kodit të sjelljes, pasi ka marrë këshilla nga një panel deputetësh. Kjo ngre mundësinë e çuditshme që Metsola duhet të vendosë nëse do të sanksionojë veten për mungesë të afatit.