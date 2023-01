‘Shtyni çdo plan …’/Horoskopi i ditës së enjte, 19 janar 2023

Dashi









Bëni paqe me rutinën siç vjen në jetën tuaj. Marrëdhëniet zhvillohen pas ditëve të para, ndaj mos prisni të jetoni në një muaj mjalti të përhershëm. Në aspektin financiar, duhet të rrisni energjinë tuaj për të shfaqur bollëk. Sekreti është të mbushësh zemrën me dashuri, jo me frikë. Në punë, mos u trajtoni me fusha që nuk duhet të merreni. Përqendrohuni të bëni mirë punën tuaj. Mos u bëni të zgjuar me miqtë tuaj. Sjellja juaj është më e lodhshme sesa mendoni. Ndërsa mendoni për natyrën, do të gjeni paqen e brendshme që dëshironit.

Vazhdoni të prisni kohën tuaj dhe mos lejoni që njerëzit e tjerë t’ju bëjnë presion për një vendim të hershëm. As nuk duhet t’i lejoni ata të tallen me idetë tuaja. Mbi të gjitha, ju duhet të keni guximin e bindjeve tuaja. Nëse ngriheni për atë që është e drejtë, atëherë vetëvlerësimi juaj vetëm mund të rritet.

Ju mund të ndiheni pak të hutuar nga ndjenjat tuaja, pavarësisht nëse jeni në një marrëdhënie të përkushtuar ose në kërkim të dashurisë. E ardhmja e lidhjes suaj aktuale është e diskutueshme. Mos i kritikoni emocionet ose gjendjen tuaj psikologjike në asnjë mënyrë. Flisni me një mik dhe jini të hapur dhe të sinqertë për ndjenjat tuaja si hap i parë. Lërini ata t’ju ndihmojnë në organizimin e mendimeve tuaja.

Demi

Mund të bëni gabim duke sjellë të kaluarën në të tashmen nëse nuk ndaloni së kujtuari traumën e djeshme. Edhe nëse nuk mund të harroni atë që keni përjetuar, nuk keni zgjidhje tjetër veçse të ecni përpara. Në planin financiar duhet të jeni shumë të kujdesshëm. Në punë, përpiquni të kontrolloni impulset tuaja kur ndodhin fatkeqësi. Një përgjigje e dobët mund t’ju largojë nga zyra. Në miqësi, më në fund do të keni një shans për të zgjidhur çështjet në pritje me një armik tuajin. Për sa i përket shëndetit, mos humbni kohë dhe bëni diçka që ju mban të motivuar.

Nëse nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare tani, do të duhet pak kohë para se të përgatiteni për të rihapur negociatat, ndoshta sepse idetë tuaja nuk duken më aq të mrekullueshme. Po hyni në një periudhë që më së miri mund të përshkruhet si një periudhë meditimi dhe idetë tuaja më interesante nuk do të jenë për konsum publik. Mendoni për detyrimet që keni tani në marrëdhënien tuaj romantike. Ka shenja që sugjerojnë se partneri/ja juaj është i/e pakënaqur për diçka dhe mund t’ju njoftojë. Edhe nëse duhet të bëni lëshime në fronte të tjera, mbajeni fjalën dhe mos e shtyni bisedën për më vonë. Përpara se të jetë tepër vonë për të ruajtur lidhjen, korrigjoni ndarjen.

Binjakët

Nëse jeni beqar, dashuria do ju sjellë një aventurë emocionuese. Megjithatë, nëse jeni në një lidhje, do të ndiheni më të afërt me partnerin tuaj. Për sa i përket parave, ka ardhur koha për të përmirësuar gjendjen tuaj financiare. Mos u frikësoni, pasi jeni të kualifikuar për atë që bëni. Në punë, energjia juaj është e guximshme dhe reflektohet në projektet e reja që po ndërmerrni çdo ditë. Mund të jetë një ditë e shkëlqyer për të reflektuar se çfarë kuptimi kanë miqtë tuaj për ju. Mos harroni t’i jepni rëndësinë e nevojshme mirëqenies suaj.

Çfarëdo që ndodh aktualisht në shtëpi ose në punë, mbani mend se mund t’ju kërkohet të paguani. Pra, duhet të jeni shumë të kujdesshëm dhe të shmangni të gjitha angazhimet e nxituara financiare. Tani mund të keni një ndikim të mirë te njerëzit që i kanë shkelur rregullat shumë shpesh. Lidhja juaj aktuale romantike mund të forcohet nga një rikthim. Mund ta gjeni veten duke reflektuar me mall për të kaluarën. Kthimi në kohët e mëparshme mund t’ju ndihmojë të gjeni kujtime të mira dhe dashuri për partnerin/en tuaj. Ekziston mundësia që të mbani mend detajet që janë të dobishme. Ndoshta do t’ju vijë një zgjidhje për një çështje aktuale.

Gaforrja

Disa persona do të interesohen për ju. Nuk e dini nëse duhet të vazhdoni apo jo me partnerin/en, por do të jeni të sigurt së shpejti. Përshtatuni me rrethanat dhe mos i krahasoni me ato që ishin më të mira. Paralajmëroni familjen tuaj që të reduktojnë konsumin në shtëpi. Mendoni se si e shihni veten në të ardhmen dhe mos e humbni ambicien. Rrethojeni veten me njerëz pozitivë. Keni tension në qafë dhe do të vuani nga disa marrje mendsh në mëngjes. Disa presione personale po lehtësohen, por të tjera ju presin. Ndiheni sikur duhet të merrni kontrollin, por a është vërtet e mençur kjo? Nëse i jepni vetes për aq kohë sa ju duhet të merrni parasysh pasojat, do të vendosni për mënyrën më të mirë të veprimit. Mendojini gjërat mirë!

Momenti për të investuar në marrëdhënien tuaj është tani. Edhe pse ju të dy dukeni se jeni të kënaqur me njëri-tjetrin, është e mundur që kohët e fundit nuk keni mundur të shpenzoni shumë kohë në lidhjen tuaj për shkak të një sërë faktorësh. Shoqëruesi/ja juaj mund të ndihet i/e padashur nëse ju e shpërfillni atë.

Luani

Kjo ditë do të jetë plot emocione. Lëreni mënjanë drojën tuaj dhe udhëhiquni nga pasioni që do të vijë nga çdo pore e lëkurës tuaj. Besoni apo jo, gjendja juaj financiare do të përmirësohet megjithatë, nuk duhet të tërhiqeni nga impulset. Puna juaj do të njihet përfundimisht. Jeni gati të përballeni me sfida të reja dhe adrenalina magjike do t’ju ndihmojë t’i përballoni ato. Sa i përket miqësisë, bashkëshorti/ja juaj do të jetë një gur themeli. Do të gjeni mbështetjen dhe strehimin që ju nevojitet, ndaj vlerësojeni atë që ju japin. Energjia dhe vitaliteti do të kalojnë nëpër venat tuaja, gjë që do t’ju lejojë të shijoni çdo sekondë të kësaj dite të mrekullueshme.

Jeni përfshirë në shoqëri që mund të ndihmojnë në vetëbesimin tuaj. Vetëm një pyetje është tani e pazgjidhur, dhe ajo është nëse marrëdhëniet aktuale bazohen në ndershmërinë dhe mirëkuptimin e vërtetë. Si çështje interesi, është një moment i përshtatshëm për t’i treguar dikujt se si ndjeni vërtet për të, në një kuptim pozitiv, natyrisht. Lëvizni përsëri marrëdhënien tuaj aktuale me një synim të ri. Mund të jetë një ditë e mrekullueshme për të punuar në tendencën tuaj për të mbajtur shumë për vete ndonjëherë. Gjeni kohë për personin që po e shihni prioritet në jetën tuaj për ta njohur më mirë. Përfshini kohë për aktivitete që mund të rrisin lumturinë tuaj. Shijoni shoqërinë e njëri-tjetrit dhe bëni një bisedë të mrekullueshme.

Virgjëresha

Horoskopi juaj ditor parashikon që ju do të ndiheni më të dashur dhe të vlerësuar nga të dashurit tuaj këto ditë. Të afërmit tuaj do të bëjnë gjithçka për t’ju kënaqur dhe për t’u kujdesur për ju. Njihni gjestet e tyre të mira. Në planin financiar nuk do të ishte keq të kërkoni ndihmë nga një këshilltar financiar. Menaxhimi juaj i parave duhet të mbikëqyret dhe korrigjohet. Në punë, një nga klientët tuaj do t’ju bëjë një dhuratë. Njerëzit ju vlerësojnë më shumë sesa mendoni. Në miqësi, duhet të braktisni grupet me të cilat nuk keni më kontakte. Mos bëni asgjë vetëm për të qenë të sjellshëm. Për të qenë të shëndetshëm, shkoni sa më shpejt në duart e një psikologu. Duket se jeni në kufijtë e një situate emocionale mjaft komplekse, për të cilën tani duket se ka dy rezultate të mundshme. Ose do të fryhet e gjitha, ose do të hiqet nga duart tuaja. Në një mënyrë apo tjetrën, ju mund të përballoni të jeni më të relaksuar.

Të dy do të ndiheni më të lumtur nëse gjeni kohë për të folur me tjetrin. Të dy do të ndiheni sikur po angazhoheni në reflektim intensiv dhe po kërkoni miratimin nga shoku/shoqja juaj. Mësoni më shumë për shokun/shoqen tuaj me iniciativën tuaj. Nëse e përdorni këtë shans për të pasur një bisedë të sinqertë me bashkëshortin/en tuaj, do të jeni shumë më afër tij/saj në planin afatgjatë.

Peshorja

Është një ditë e përkryer për t’i treguar dashuri partnerit/es ose për të filluar të kërkoni një të tillë nëse jeni beqarë/e. Mund të keni mundësi të ndryshme financiare, por duhet të bëni kujdes që të mos shpenzoni tepër dhe të punoni shumë. Nëse është e mundur, bëni një pushim për të shfrytëzuar sa më shumë kohën tuaj të lirë dhe për të bërë diçka që ju pëlqen. Mos harroni të kujdeseni për veten. Është një ditë e përkryer për të shijuar shoqërinë e atyre që ju rrethojnë dhe për t’u lidhur me miqtë tuaj. Dielli dhe hëna do t’ju japin energji pozitive që do t’ju bëjë të ndiheni të ngritur dhe të lumtur. Mënyra e vetme për të krijuar partneritete të suksesshme tani është të bëni atë që keni bërë gjithmonë më mirë, të bëni kompromis dhe konsultim. Plus, ju mund t’i lini njerëzit në punë për të zgjidhur atë që duan përpara se të përpiqeni të merrni vendime të forta. Në fund të fundit, nëse ata nuk shohin sy më sy, atëherë planet e përbashkëta nuk kanë gjasa të shkojnë shumë larg.

Të shpenzosh kohë duke ëndërruar për dikë që nuk ekziston është humbje kohe. Mos lejoni që shqetësimet e vogla t’ju shpërqendrojnë nga gjërat magjepsëse që ndodhin përreth jush. Ju nuk do të jeni në gjendje t’i shpëtoni pafundësisht ndjenjave tuaja të dashurisë, pavarësisht sa shumë përpiqeni. Do të zbuloni se çfarë po kërkoni nëse jeni të gatshëm të mendoni për një sërë opsionesh.

Akrepi

Jeni prej kohësh me partnerin dhe e doni njëri-tjetrin si ditën e parë. Nëse jeni beqar/e, jepini rëndësi sensit tuaj të humorit dhe mos u fokusoni tek ajo fizike. Vendimet tuaja të mira financiare do të shpërblehen. Kushtojini vëmendje problemeve financiare dhe mos i injoroni. Ju jeni shumë perfeksionist dhe mund të vonoheni në një afat pune. Do të kaloni një ditë të mrekullueshme të rrethuar nga njerëzit tuaj të dashur, shfrytëzojeni sa më shumë. Ajo që është e vështirë për njerëzit e tjerë mund të jetë shumë e dobishme për ju. Prandaj, ju lutemi përqendrohuni në shfrytëzimin maksimal të çdo mundësie që ju shfaqet, edhe kur jeni duke ndihmuar partnerët nga çdo vështirësi. Konsideroni me kujdes rregullimet sociale, sepse deri nesër nevojat tuaja do të kenë ndryshuar.

Të qenit i ndarë nga tjetri për një kohë mund t’ju shkaktojë ankth. Ju ndoshta ndiheni të shqetësuar për shumë gjëra si rezultat i udhëtimit të biznesit të partnerit tuaj jashtë qytetit. Ai do të kthehet së shpejti, kështu që mos u shqetësoni shumë për të. Mos u trego mbizotëruese, lejojini partnerit tuaj hapësirën që të rihyjë kur të jetë koha e duhur dhe të sjellë energji të re me vete.

Shigjetari

Hapeni zemrën tuaj ndaj të gjitha bekimeve që ju dërgon universi. Nëse jeni beqar/e, mos e fshihni zemrën pas një mburoje mbrojtëse. Dhe nëse tashmë keni një partner/e, shijoni shoqërinë e të dashurit/es tuaj. Ju keni projekte të reja në jetën tuaj që do t’ju ndihmojnë të përqafoni prosperitetin. Vullneti juaj do t’ju çojë në majën më të lartë të suksesit në punë, Shigjetar. Ndani idetë, mendimet, ndjesitë dhe ndjenjat tuaja me miqtë tuaj. Bëjeni atë dhe së shpejti do të filloni t’i besoni edhe më shumë njëri-tjetrit. Në frontin e shëndetit, kërkoni paqen tuaj të brendshme. Është ajo që ju nevojitet më shumë tani.

Ju ende mund t’i bëni të vështira çështjet e shtëpisë dhe familjes, ndoshta sepse jeni hutuar, madje edhe të habitur, nga ndryshimet e humorit ose mendimit të të afërmve. Është mjaft e pranueshme të vazhdohet me përmirësime praktike pa pritur lejen. Duhet të jeni shumë të sigurt se ky është vendimi i duhur për ju, sepse duket se marrëdhënia juaj aktualisht është në një situatë të komplikuar. Ata mund t’ju bindin të shfrytëzoni një shans, por në fund, ju takon juve të vendosni nëse shansi i dështimit justifikon shpërblimin. Mendoni nëse ndjeni një lidhje të fortë me këtë person dhe nëse është ai/ajo me të cilin mund ta shihni veten duke kaluar pjesën tjetër të jetës tuaj.

Bricjapi

Horoskopi ju fton të zgjeroni marrëdhëniet tuaja shoqërore. Pavarësisht nëse jeni beqarë/e apo të pakujdesshëm/me, lidhja me të tjerët do t’ju mbushë zemrën me gëzim. Kur bëhet fjalë për paratë, është koha për të thyer paradigmat e vjetra. Yjet parashikojnë bashkëpunime shumë të favorshme. Në punë, mos u varni nga ajo që dini tashmë. Rinovimi i kontratës është pranë. Përqafoni risitë me një qëndrim të hapur. Në miqësi, shmangni të qenit një sport i dobët. Askujt nuk i pëlqen të rrethohet nga atmosfera të këqija. Përfshini ushtrimet fizike në jetën tuaj. Bëni çmos për t’i shpëtuar tundimit të divanit/krevatit. Mërkuri së shpejti do të ndryshojë pozicionin e tij, kështu që nëse keni marrë një vendim të vendosur, mund t’ju duhet të mendoni përsëri, edhe nëse vetëm për të konfirmuar zgjedhjen tuaj origjinale. Koha për të folur drejtpërdrejt do të kthehet shumë shpejt, por deri atëherë duhet të përqendroheni në sqarimin e fakteve dhe në pastrimin e keqkuptimeve.

Meqenëse të gjitha përpjekjet tuaja të mëparshme për të përmirësuar lidhjen tuaj kanë dhënë rezultat, do të ndiheni sikur po fluturoni në ajër. Partneri/ja juaj mund të humbasë me shfaqje simpatike të dashurisë që do të forconin marrëdhënien tuaj. Ju duhet të reagoni nëse doni që marrëdhënia juaj me ta të rritet. Ata do të ndihen të pëlqyer dhe të dëshiruar si rezultat i kësaj.

Ujori

Jeni të prekur nga një problem sentimental që nuk e kishit menduar se do ta kishit përfshirë ndonjëherë. Të thuash të vërtetën është zgjidhja më e mirë tani. Ndonjëherë nuk jeni rehat në varësi të parave të prindërve tuaj, por asgjë që bëni nuk i jep fund kësaj situate. Ju mungon durimi kur është fjala për të vendosur se cilat detyra të merrni. Një mundësi e mirë do t’ju vijë shumë shpejt. Ju keni mjaft burime për të ditur kur miqtë tuaj janë të tensionuar për diçka. Zbuloni se çfarë është. Provoni joga për të ulur nivelin tuaj të stresit dhe për të parë gjithçka më qartë.

Konfuzioni maksimal ka të ngjarë të ndodhë në punë dhe në të gjitha punët rutinë, kështu që nëse bini, thyeni ose humbni sende jetike, do ta dini pse, kjo është e gjitha falë efekteve ngatërruese të Neptunit, të lidhur në mënyrë delikate me Venusin dhe Mërkurin. Kini parasysh, është një moment i mirë për artistët dhe të dashuruarit. Nëse shkoni në një takim, mos prisni të kaloni momentin më emocionues të jetës suaj. Temat e zakonshme si punësimi dhe detyrat ndaj familjes suaj mund të mbizotërojnë bisedën. Shmangia e problemeve mund ta bëjë lidhjen tuaj më të dobët, prandaj është e rëndësishme t’i zgjidhni ato. Konsideroni të ardhmen tuaj në çift dhe si mund ta shfrytëzoni më mirë kohën që ju ka mbetur me njëri-tjetrin.

Peshqit

Duhet t’i kujtoni vetes më shpesh se nuk jeni qendra e botës. Ndëshkimi juaj do të humbasë interesin për ju nëse nuk jeni kurrë të interesuar për ta. Mos e shkatërroni dëshirën e tyre për t’u bërë të njohur. Në planin financiar, ndoshta ju mungon pjekuria për të kursyer siç duhet. Kjo do të ketë pasoja për ju në të ardhmen. Në punë, mos u justifikoni për të shmangur pjesëmarrjen në një konferencë të caktuar. Ju do të duhet të flisni vetëm për disa minuta, kështu që nuk do të jetë një punë e madhe. Në miqësi, ju njihni kolegët e mikut tuaj më të mirë. Për të qëndruar të shëndetshëm, përpiquni të gjeni një mënyrë efektive për të hequr zajrrin e brendshëm! Ju keni marrë përsipër shumë. Ju mund të mos keni zgjidhje tjetër veçse të përmbushni premtimet tuaja, por, në të ardhmen, duhet të mësoni të thoni ‘jo’ më shpesh se ‘po’ dhe kështu të shmangni kushte të tilla takuese dhe potencialisht të shtrenjta. Ju mund të jeni në gjendje t’i drejtoheni një shoku për ndihmë, por ata mund të duan të dinë se si keni arritur të përsërisni një gabim të vjetër.

Jeta juaj duket se është në rrëmujë të plotë tani. Si jeta personale ashtu edhe ajo profesionale, duket se janë në rrëmujë. Partneri/ja juaj është përpjekur t’ju ndihmojë të zgjidhni gjërat, por ndoshta ju e keni shmangur mbështetjen e tyre. Mund t’ju duhet t’i dorëzoheni të dashurve tuaj. Në këtë kohë, është thelbësore të lini mënjanë punën dhe të kaloni kohë me të dashurin/ën tuaj.