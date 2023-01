Stop ilaçeve të shumta! Ja kush janë 5 ushqimet që ju ndihmojnë të përmirësoni frymëmarrjen tuaj

Nëse keni vështirësi me frymëmarrje, nuk duhet që t’i drejtoheni menjëherë farmacisë për të blerë ilaçe por provoni të konsumoni këto ushqime që lehtësojnë rrugët e frymëmarrjes në mënyrë natyrale.









Besoni se këto ushqime ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit të frymëmarrjes:

Dardha

Ngrënia e më shumë frutave të freskëta si dardha mund të zvogëlojë prodhimin e gëlbazës, zbuloi një studim skocez në European Respiratory Journal. Në studim, të rriturit që hanë rregullisht fruta të freskëta kishin një prevalencë të reduktuar të gëlbazës 30 deri në 40 për qind për tre ose më shumë muaj në vit dhe në mëngjes në dimër.

Ky frut është i mbushur me fibra, të cilat ju ndihmojnë të jeni më të ngopur për më gjatë, por gjithashtu kanë vitaminë C, një antioksidant i rëndësishëm që mund të rrisë imunitetin tuaj. Rekomandohet ta konsumoni me pak gjalpë bajame.

Matcha

Ky çaj jeshil mund të përmirësojë funksionin e mushkërive te njerëzit me astmë deri në katër orë. Çaji jeshil Matcha ofron gjithashtu një nxitje të shëndetshme të polifenoleve dhe L-theaninës, të cilat mund t’ju ndihmojnë të jeni të përqendruar dhe të qetë por dhe vigjilent.

Patate e ëmbël

Janë një ndër perimet që kryeson listat për vitaminën A dhe është gjithashtu një burim i shkëlqyer i vitaminës C. Këta dy antioksidantë mbrojnë kundër stresit oksidativ dhe inflamacionit te njerëzit me astmë. Mund të shtoni një patate të ëmbël të pjekur me bajame të thekura, të cilat janë super yjet e vitaminës E.

Qimnon i zi

Kjo erëz mund të luftojë inflamacionin dhe të ndihmojë në uljen e rezistencës në rrugët e frymëmarrjes, potencialisht duke ndihmuar në marrjen e më shumë ajrit në mushkëri. Njerëzit me astmë pjesërisht të kontrolluar që plotësuan qimnon të zi panë përmirësime si në inflamacion ashtu edhe në funksionin pulmonar, sipas një studimi nga Annals of Saudi Medicine.

Peshku

Ngrënia e peshkut si salmoni dhe sardelet mund të ndihmojë shëndetin tuaj të frymëmarrjes: Fëmijët që hanin më pak peshk kishin më shumë gjasa të raportonin shëndet të dobët të frymëmarrjes, veçanërisht më shumë kollitje dhe frymëmarrje, sipas një studimi evropian . Është e mundur që omega-3 në peshk mund të sigurojë përfitime mbrojtëse të frymëmarrjes. Grini salmonin në skarë me perime ose shtoni sardelet në një sallatë greke .