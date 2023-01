VIDEO/ Barcelona bën udhëtimin e pazakontë me helikopter, ndeshjen e Kupës e luan në Afrikë

Barcelona luan sot në 20:00 në transfertë me Ceuta për raundin e 1/8 në Kupën e Spanjës. Katalanasit kanë bërë një udhëtim të pazakontë duke ndërruar kontinent. Skuadra dhe qyteti i Ceuta ndodhen në Afrikën Veriore, në kufi me Marokun.









Skuadra e Barçës ka udhëtuar me avion deri në Malaga dhe më pas ka zgjedhur të udhëtojë me helikopter, duke mos përdorur udhëtimin me traget, si forma më e përdorur për që lidh qytetin spanjoll në Afrikë me Europën.

Ceuta është një qytet autonom spanjoll në bregdetin verior të Afrikës. Kufizohet me Marokun dhe shtrihet përgjatë kufirit midis Detit Mesdhe dhe Oqeanit Atlantik. Është një nga disa territoret spanjolle në Afrikë dhe së bashku me Melilla dhe Ishujt Kanarie, janë nga të paktat që janë të banuara përgjithmonë nga një popullsi civile. Kështu që për Kupën e Spanjës, Barcelona do duhet të luajë në Afrikë.